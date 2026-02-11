Hallan a hombre asesinado al sur de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Al interior de un vehículo, fue localizado sin vida y con impactos de bala un hombre, que permanece en calidad de desconocido.

Fue durante la mañana del miércoles, cuando elementos policiacos y de la Secretaría de Marina se movilizaron al sur de Ciudad Obregón, precisamente a la calle Nochebuena y Manuel Clouthier, a espaldas de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, donde localizaron la unidad motriz en cuestión; un Hyundai Grand i10 de color guinda y modelo reciente.

Al revisar el vehículo, encontraron en el asiento posterior a un hombre joven, quien carecía de signos vitales y presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Mientras la zona era resguardada por los uniformados, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se hizo cargo de las investigaciones en el sitio; y posteriormente, el cuerpo fue llevado al anfiteatro, donde médicos forenses le practicarían la autopsia y quedaría a la espera de ser identificado.