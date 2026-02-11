  • 24° C
Policiaca

Hallan a hombre asesinado al sur de Ciudad Obregón

La víctima fue encontrada dentro de un vehículo, a espaldas de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas

Feb. 11, 2026
Al interior de un vehículo, fue localizado sin vida y con impactos de bala un hombre, que permanece en calidad de desconocido.

Fue durante la mañana del miércoles, cuando elementos policiacos y de la Secretaría de Marina se movilizaron al sur de Ciudad Obregón, precisamente a la calle Nochebuena y Manuel Clouthier, a espaldas de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, donde localizaron la unidad motriz en cuestión; un Hyundai Grand i10 de color guinda y modelo reciente.

Al revisar el vehículo, encontraron en el asiento posterior a un hombre joven, quien carecía de signos vitales y presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Mientras la zona era resguardada por los uniformados, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se hizo cargo de las investigaciones en el sitio; y posteriormente, el cuerpo fue llevado al anfiteatro, donde médicos forenses le practicarían la autopsia y quedaría a la espera de ser identificado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

