En San Luis Río Colorado, decomisan drogas ocultas en cargamento de chiles

Al revisar un tráiler en el puesto de control Cucapah; en el municipio de San Luis Río Colorado, elementos del Ejército Mexicano detectaron un cargamento de drogas, con un peso de más de una tonelada.

La unidad de carga transportaba cajas de chile jalapeño y chile serrano, además, se pudo conocer que había salido del estado de Sinaloa y su destino era Mexicali, Baja California.

Al hacer una minuciosa inspección, los militares descubrieron ocultos entre las cajas de chile varios paquetes de plástico.

235 de estos envoltorios resultaron tener metanfetamina o crystal. Otros dos paquetes contenían fentanilo, y cinco envoltorios más, contenían goma de opio.

En total, fueron 1, 175 kilos de metanfetamina, cuatro kilos de fentanilo y cinco de goma de opio, que junto al conductor; de 27 años de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.