  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 26 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En San Luis Río Colorado, decomisan drogas ocultas en cargamento de chiles

Además de una tonelada de metanfetamina, se aseguró fentanilo y goma de opio

Oct. 26, 2025
En San Luis Río Colorado, decomisan drogas ocultas en cargamento de chiles

Al revisar un tráiler en el puesto de control Cucapah; en el municipio de San Luis Río Colorado, elementos del Ejército Mexicano detectaron un cargamento de drogas, con un peso de más de una tonelada.

La unidad de carga transportaba cajas de chile jalapeño y chile serrano, además, se pudo conocer que había salido del estado de Sinaloa y su destino era Mexicali, Baja California.

imagen-cuerpo

Al hacer una minuciosa inspección, los militares descubrieron ocultos entre las cajas de chile varios paquetes de plástico.

imagen-cuerpo

235 de estos envoltorios resultaron tener metanfetamina o crystal. Otros dos paquetes contenían fentanilo, y cinco envoltorios más, contenían goma de opio.

En total, fueron 1, 175 kilos de metanfetamina, cuatro kilos de fentanilo y cinco de goma de opio, que junto al conductor; de 27 años de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vecino de la colonia Beltrones de Ciudad Obregón muere tras ser atacado a balazos
Policiaca

Vecino de la colonia Beltrones de Ciudad Obregón muere tras ser atacado a balazos

Octubre 26, 2025

Aunque autoridades desplegaron un operativo en la zona, no se reportaron personas detenidas

Asesinan a chofer de plataformas en Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a chofer de plataformas en Ciudad Obregón

Octubre 26, 2025

El hombre fue ultimado a tiros cuando estaba a bordo de su vehículo, en la colonia Libertad

Imputados conductores del autobús Tufesa por accidente en Sonora
Policiaca

Imputados conductores del autobús Tufesa por accidente en Sonora

Octubre 25, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación contra los conductores del autobús Tufesa tras el accidente en Guaymas-Hermosillo.