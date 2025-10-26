Choque de locomotoras en Hermosillo deja tres heridos

La mañana del domingo, dos locomotoras protagonizaron un choque, que dejó un saldo de tres personas lesionadas.

El incidente sucedió en el Parque Industrial, a la altura de la carretera a Sahuaripa y de la calle de La Plata.

Las pesadas unidades; designadas para recolectar furgones vacíos en la zona, colisionaron en una zona donde se encuentra una curva pronunciada, lo que afectó la visibilidad, y ocasionó que ninguno de los maquinistas se detuviera para dar el pase al otro.

Elementos del Departamento de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a los heridos, mismos que fueron llevados a un hospital para revisión médica.