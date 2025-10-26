  • 24° C
Policiaca

Choque de locomotoras en Hermosillo deja tres heridos

El incidente ocurrió en el Parque Industrial; Bomberos auxiliaron a los afectados

Oct. 26, 2025
La mañana del domingo, dos locomotoras protagonizaron un choque, que dejó un saldo de tres personas lesionadas.

El incidente sucedió en el Parque Industrial, a la altura de la carretera a Sahuaripa y de la calle de La Plata.

Las pesadas unidades; designadas para recolectar furgones vacíos en la zona, colisionaron en una zona donde se encuentra una curva pronunciada, lo que afectó la visibilidad, y ocasionó que ninguno de los maquinistas se detuviera para dar el pase al otro.

Elementos del Departamento de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a los heridos, mismos que fueron llevados a un hospital para revisión médica.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

