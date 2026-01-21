Capturan a tres durante operativos en Ciudad Obregón; dos son menores de edad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como resultado del despliegue de operativos en distintos puntos de Ciudad Obregón, tres sujetos; dos de ellos menores de edad, fueron detenidos por policías municipales y elementos de la Marina.

El primer hecho se registró en las calles Obrero Mundial y Jalisco, en la colonia Primero de Mayo, en donde los agentes observaron a dos personas hombres golpeándose, procediendo de inmediato a separarlos. Al realizarles una inspección corporal a los sujetos de nombre Brayan David "N", de 17 años de edad, y Luis Fernando "N", de 28 años de edad, se les aseguraron 46 envoltorios de una hierba con características similares a la mariguana, asimismo, se les encontró una bolsa con 48 envoltorios con características similares al crystal, por lo que quedaron detenidos por el presunto delito contra la salud.

En otro hecho, la Policía Municipal recibió un reporte de un comercio de las calles California y Guerrero de la colonia Centro, en donde se encontraba una persona retenida por personal de la tienda. Al arribar al lugar, se les que el tipo en cuestión presuntamente tomó unos artículos y los ocultó entre sus prendas, retirándose del área sin realizar el pago correspondiente, por lo que César Francisco "N", de 17 años de edad, quedó detenido por la probable comisión del delito de robo a comercio.

Los detenidos y objetos asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y puestos a disposición de las autoridades competentes conforme a la ley para el seguimiento de los casos.