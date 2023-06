Buscan a joven con capacidades diferentes desaparecido en Agua Prieta

José Alfonso es sobrino de la actriz hermosillense Florencia de Saracho, quien, a través de sus redes sociales, se sumó a la petición de ayuda a la ciudadanía para encontrarlo, pues llevan más de 10 días sin tener noticias suyas.

el 15 de junio.

Florencia, protagonista de telenovelas como Mar de amor, Cuando me enamoro y Amor bravío utilizó publicó un video en el que pide ayuda a los sonorenses.

"Esto que les voy a decir sí es muy serio. Les pido por favor si saben algo: él es mi sobrino, es hijo de mi prima-hermana, es muy cercano a mí y está desaparecido", explica Florencia.

Añadió que las personas quien tenga información sobre el paradero de su sobrino pueden hacérsela llegar vía redes sociales @flordesaracho.

"Les pido a todo Sonora que si saben algo de él me hablen, me escriban aquí y si no saben nada no me escriban, por favor, porque voy a estar muy pendiente y luego se me saturan los mensajes. Si me escriben cosas bonitas se los agradezco, pero ahorita quiero estar pendiente por si lo han visto me ayuden, por favor, y ayúdenme a difundir", puntualizó.