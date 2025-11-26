Acusan al “Mounstro” por comisión de al menos cinco delitos; fue detenido en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que; tras diversas audiencias, se obtuvieron los autos de vinculación a proceso en cinco distintas causas penales contra David “N” y/o José Ramón “N”, conocido con los alias de “El Monstruo”, “El Diablo” y “El Comandante Apá”; de 50 años de edad.

Estas resoluciones se dictaron en audiencias celebradas los días 24 y 25 de noviembre, acreditando la probable participación del imputado en crímenes cometidos en Hermosillo en perjuicio de cinco personas; además se presume su participación en otras causas penales.

El imputado fue vinculado a proceso por cuatro expedientes por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa; estos casos involucran a las víctimas José Trinidad “N”, quien, en agosto de 2024, fue privado de la libertad en en la colonia El Chaparral, así como Alejandro “N” que en febrero de 2025 fue sustraído de su domicilio en la colonia Pueblitos con uso de armas.

A las víctimas se agrega Brian Andrés “N” que en junio de este año fue privado de la libertad con violencia en el fraccionamiento Villas del Real, así como Jesús Arturo “N”, este último privado de su libertad en julio de 2025, tras ser sacado violentamente de su domicilio en la colonia La Metalera.

En cada uno de estos hechos, “El Monstruo” y otros activos, organizados para delinquir, privaron de la libertad a las víctimas con la finalidad de ocultar su paradero.

Respecto al caso de la víctima Carmen Enrique “N”, la vinculación a proceso se obtuvo por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, asociación delictuosa y uso indebido de uniformes, emblemas, símbolos, credenciales, placas, gafetes oficiales.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2025 en la colonia Nuevo Hermosillo, donde el imputado y otros sujetos privaron de la libertad a la víctima, posteriormente, falleció el 06 de agosto a consecuencia de las múltiples lesiones sufridas.

Como se recordará, el pasado 19 de noviembre, “El Monstruo” fue capturado en la colonia Jesús García de Hermosillo, junto con dos acompañantes identificados como Jesús Adolfo “N” de 21 años y José Manuel “N” de 22, en una acción coordinada por la AMIC, Defensa, Policía Estatal y Policía Municipal.

Los tres fueron asegurados mientras circulaban en un vehículo con reporte de robo y portando armas de fuego; se determinó que “El Monstruo” fungía como líder de una célula criminal cuyo modus operandi consistía en usar vehículos y vestimentas similares a las corporaciones policiales para cometer sus delitos.