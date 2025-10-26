Accidente en el Valle de Guaymas deja una víctima

Por conducir una motocicleta a exceso de velocidad, un hombre de 45 años, vecino del ejido Triunfo Santa Rosa, perdió la vida, en un camino vecinal del Valle de Guaymas.

El fatídico percance sucedió la noche del sábado, cerca del ejido Francisco Márquez, cuando el hoy occiso; identificado como Adrián, tripulaba una motocicleta de la marca Honda, de color negro con rojo.

Luego de perder el control, el hombre cayó al suelo, ocasionándose serias lesiones que terminaron con su existencia antes de que llegaran los cuerpos de emergencias.

Policías municipales se encargaron de resguardar la zona, mientras el cadáver era levantado por personal de la Fiscalía del Estado, quien lo llevó al anfiteatro para la autopsia.