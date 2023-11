YosStop revela detalles de la vida sexual de las mujeres reclusas

En 2021, Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, fue arrestada y recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por cargos relacionados con la posesión de pornografía infantil.

Después de pasar 5 meses en prisión, la influencer retomó su vida personal y profesional, continuando su carrera como youtuber, donde ha compartido su experiencia durante su tiempo en la cárcel.

Recientemente, en una entrevista, YosStop fue cuestionada acerca de un tema que se aborda poco respecto a la estancia de las personas en prisión: su vida íntima.

En el podcast "Red Flamingo", la influencer compartió detalles sobre su experiencia relacionada con su vida íntima en prisión, así como las medidas adoptadas para las visitas conyugales de personas famosas.

"¿Cómo es la vida sexual de una mujer en la cárcel y después de salir?", indaga. "Es una pregunta interesante; la vida sexual en la cárcel prácticamente no existía para mí. Incluso, cuando mi entonces novio, ahora esposo, intentó visitarme, fue todo un desafío", reveló Yosstop.





ESTO FUE LO QUE LE SUCEDIÓ

La influencer explicó que, en ese momento, Gerardo, quien era su novio cuando fue detenida, no podía visitarla debido a que no era considerado "familia directa". Las restricciones permitían únicamente el ingreso de padres o hermanos.

"Era como decir 'no, no están casados'... es sorprendente ver cómo nos castigan a las mujeres. Solo permitían visitas de familiares directos: mamá, papá, hijos o hermanos completos, no medio hermanos", reveló.

La influencer añadió que, desde su perspectiva, esas reglas no coincidían con su situación, ya que para ella, Gerardo, su novio, era parte integral de su familia y sería quien la cuidaría mientras permanecía en prisión.

"Para mí, mi familia es mi novio", afirmó. "Sí, tengo mamá y hermanos, pero quien se encargaría de mí es mi novio. ¿No hay carta de concubinato, no están casados?".

Expresó así su desacuerdo con las restricciones que limitaban las visitas a aquellos considerados familiares directos, sin tener en cuenta las relaciones significativas para los reclusos.





POR ESTA RAZÓN DECIDIÓ CASARSE

La influencer también compartió que después de pasar por esta experiencia, decidió casarse con su novio. Explicó que, a pesar de que inicialmente no estaba en sus planes, su perspectiva sobre el matrimonio cambió por completo, especialmente con el nacimiento de su hija.

"Por eso decidí casarme. Antes solía decir 'no importa, es solo un pedazo de papel', pero no", aclaró Yosstop. "Realmente, sí dije '¿sabes qué? y más ahora que tenemos una hija, parece que es esencial tener ese documento por cualquier eventualidad", añadió.

Yosstop subrayó la importancia de contraer matrimonio legalmente, ya que en diversas situaciones, ya sea en la cárcel, en el hospital o incluso en caso de desaparición, si no estás casado, tu pareja no tendría ningún poder de decisión.

"Es decir, te das cuenta de que Gerardo y yo dijimos 'ok, si algo me sucede, ya sea en la cárcel, en el hospital, si desaparezco, cualquier cosa', y tú no puedes hacer nada porque no hay un documento legal", enfatizó.