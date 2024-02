Visa americana: ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para no acudir a la entrevista?

La visa americana es un documento anhelado por millones de personas en todo el mundo, y aquellos que logran obtenerla la valoran altamente debido a la dificultad del proceso, siendo uno de ellos los tiempos de espera para obtener la cita para la entrevista en los consulados, en unos estados del país se puede encontrar cita más rápido.

Uno de los temores de las personas es el completar el formulario DS-160, el cual debe ser llenado en línea.

La entrevista representa una fuente significativa de nerviosismo para la mayoría de las personas que deben enfrentar este proceso.

Incluso muchos de los interesados en obtener la visa americana deciden recurren con gestores o personas que les ayuden a realizar el trámite.

No obstante, el proceso de llenado del formulario DS-160 no es el único terror de las personas, sino también al realizar el pago, recopilar toda la documentación necesaria para la entrevista y, finalmente, enfrentarse a esta en un consulado con la incertidumbre de obtener o no el documento migratorio.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE NO ACUDEN A LA ENTREVISTA?

Existen dos categorías de personas que están exentas de asistir a la cita obligatoria solicitada por el consulado para completar el proceso de solicitud de la visa americana, ya sea por primera vez o para su renovación.

En caso de cumplir con estos requisitos, se podría optar por no realizar la entrevista:

Los niños de 13 años o menos de edad generalmente no se requiere que asistan

Las personas de 80 años o más, por lo general, no se requiere que acudan a la entrevista para obtener la visa americana

PERSONAS QUE SI ASISTEN

De 14 a 79 años de edad, si es necesario que asistan para ser entrevistados, aunque en algunas renovaciones se hacen excepciones

En caso de que no se cumpla con los requisitos de las dos categorías de personas exentas a acudir a la entrevista, es importante re revisar detalladamente la información que se proporciona al consulado, tanto en el formulario DS-160 como en la documentación que se presentara ante el agente para demostrar los vínculos que se tienen en el país de origen.

De igual manera las personas que solicitan una renovación de visa americana y esta no ha vencido o venció dentro de los últimos cuatro años, están exentas para la entrevista, según señaló la embajada en un comunicado, pero aclaro que se tiene que programar una cita para hacer el proceso incluso en los consulados.

Si la entrevista es necesaria, esta se llevará a cabo en la embajada o consulado de Estados Unidos en el país correspondiente o en la ciudad donde se realizo el trámite.