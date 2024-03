Visa americana: ¿Cuál será su costo para este marzo 2024?

Se prevé que el precio de la visa americana pueda aumentar a partir del tercer mes del año 2024, por lo que es crucial estar informado sobre los costos asociados para planificar tu viaje con anticipación, es importante mencionar que la solicitud de visas americanas en los consulados mexicanos tiende a estar saturado.

El Departamento de Estado en Estados Unidos es la entidad encargada de establecer los precios de las visas americanas, y estos varían según el tipo de visa requerida, ya sea para viajes de negocios, placer, turismo, estudios o trabajo.

Se recomienda solicitar citas con anticipación, ya que suele ser tardado el sistema de solicitud en los consulados mexicanos. Algunos consulados están programando citas para el proceso hasta el año 2026, brindándote así tiempo suficiente para planificar y ahorrar el dinero necesario.

ESTOS SON LOS PRECIOS DE LA VISA AMERICANA EN MARZO DE 2024

Es importante informase acerca del precio que se tiene que cubrir al solicitar la visa americana.

El costo actual para la visa americana de turista (B1/B2) es de 185 dólares. En pesos mexicanos, esto equivale a aproximadamente 3,160.

Por otro lado, las visas de trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R), la tarifa es de 205 dólares, lo que se traduce, según el tipo de cambio actual, en alrededor de 3,502 pesos mexicanos.

Estas tarifas reflejan el último aumento anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, realizado en junio de 2023.

Hasta la fecha, no ha habido comunicados sobre posibles aumentos adicionales en los precios de trámites migratorios en México. Si ya has cubierto el costo del trámite, se aconseja seguir adelante con el proceso, ya que el pago no es reembolsable. Estar al tanto de estos cambios te permitirá realizar tu viaje de manera planificada y sin contratiempos.