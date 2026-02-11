VIDEO l Se desata balacera por tierra y aire en Culiacán, Sinaloa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un fuerte operativo por parte de fuerzas federales se desplegó la mañana de este 11 de febrero en la comunidad de El Limoncito, perteneciente a la sindicatura de Jesús María, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, lo que derivó en intensas balaceras y presuntos enfrentamientos con civiles armados.

La movilización generó momentos de pánico entre los habitantes de la zona, quienes reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y la presencia constante de aeronaves militares sobrevolando la comunidad, obligando a muchas familias a resguardarse dentro de sus viviendas por seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas, fallecidas o detenidas, aunque las acciones de seguridad continúan activas tanto por tierra como por aire, lo que indica que el operativo sigue en curso y que no se ha cerrado oficialmente la intervención federal.

DESPLIEGUE COORDINADO DE FUERZAS FEDERALES

De acuerdo con los primeros reportes, en el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como efectivos de la Policía Estatal Preventiva, lo que refleja un despliegue coordinado de distintas corporaciones de seguridad.

El operativo incluye patrullajes terrestres, filtros de vigilancia y sobrevuelos de reconocimiento, con el objetivo de ubicar posibles objetivos de interés y garantizar el control territorial de la zona.

Las grabaciones muestran el ambiente de tensión que se vivió en la comunidad, con personas refugiándose en sus casas, calles vacías y vehículos detenidos, mientras continuaban los operativos de seguridad.

ASEGURAMIENTO DE INMUEBLE

De manera preliminar, autoridades informaron que al menos un inmueble fue asegurado durante las acciones del operativo, aunque no se han dado a conocer detalles sobre su función, posibles aseguramientos adicionales ni el objetivo específico de la intervención.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre los resultados parciales de la operación, argumentando que las acciones continúan activas y que se trata de una estrategia en desarrollo.