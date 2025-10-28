VIDEO | Madre llora sobre el cadáver de su hijo de 14 años accidentando en moto

Lo vio tirado, inerte y supo, en lo más profundo de su corazón que una daga había partido su alma: en el piso del carril del Metrobús yacía el cadáver de un adolescente de 14 años de edad, quien derrapó en su motocicleta y falleció tras un fuerte golpe en la cabeza. No traía casco.

El trágico hecho se registró el sábado 25 de octubre, en la calzada Vallejo, a la altura de Monte Alto, en la colonia Progreso Nacional, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

La víctima de la fatalidad e imprudencia fue identificada como Elías, quien al momento del accidente no portaba protección alguna; además, circulaba por la vía a exceso de velocidad.

Además de la pérdida de una vida joven, lo que conmocionó en redes sociales fue el desgarrador llanto de la madre de Elías, quien fue captada por testigos del fatal percance que le costó la vida al chico.

Versiones policiacas indican que Elías invadió, a toda velocidad, el carril exclusivo del Metrobús; sin embargo, se topó con un ciclista y, a fin de no atropellarlo, le esquivó, pero derrapó y su cabeza azotó contra el pavimento.

Pese a la maniobra para evitar lastimarlo, el ciclista fue alcanzado y sufrió algunos golpes derivados de la colisión.

Fue tan brutal el golpe contra el asfalto, que la muerte de Elías fue inmediata; sin embargo, por protocolo, unidades de emergencia se presentaron para auxiliarlo, pero fue en vano, ya que había dejado de existir.

"¡TE LO DIJE MIL VECES!", LLORA LA DESCONSOADA MADRE

En lo que personal dela Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se presentaba, quien llegó fue la madre de Elías, quien se topó con un cuerpo sin vida, cubierto con una sábana negra y alrededor colocaron veladoras.

Entonces ella, sumida en un llanto profuso, gritaba llena de dolor y abrazaba el cuerpo de su pequeño, ese que había arrullado 14 años atrás con tanto amor: "¡Te lo dije mil veces!", conmoviendo a los presentes.

El clip, compartido en redes sociales, fue captado por un curioso, quien también estaba sorprendido por el fallecimiento del jovencito, y por el dolor de la madre, video que ha causado en redes cientos de reacciones y comentarios.