Tras visita a Sonora, AMLO anuncia que reforzará programas para erradicar el consumo de drogas en jóvenes

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante su visita a Sonora el pasado fin de semana habló con el gobernador Alfonso Durazo sobre seguridad y aseguró que se harán más programas para los jóvenes para erradicar el consumo de drogas.

"Así como lo hacemos nosotros todos los días, en Sonora él encabeza la Mesa de Seguridad para conseguir la paz en Sonora y en todo el país; lo hacen gobernadoras y gobernadores, es muy buena la asistencia y es importante que los gobernadores asuman la conducción de la seguridad, la tranquilidad, la paz", dijo el mandatario.

López Obrador mencionó que en Sonora se está reforzando la vigilancia y se ha avanzado, y destacó que, aunque no ha sido fácil, ya no está entre los cinco estados con más violencia. "Aunque no ha desaparecido la violencia, sí ha bajado, sobre todo en el número de homicidios"

"Tratamos en caso en especial de Cajeme, de la cabecera municipal que es Obregón, sobre violencia y consumo, lo que es narcomenudeo, estuvimos reflexionando, trabajando y tomando decisiones sobre eso".

El presidente informó que se continuarán las campañas de orientación a los jóvenes con más programas, como Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro, para lo cual el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, estará en Cajeme.

Informó que en Ciudad Obregón se está trabajando en otras cosas, como la reparación de calles y la Escuela de Beisbol, así como en los programas de Bienestar.

"Por eso también las campañas que estamos llevando a cabo de orientación, de no consumo de drogas, orientando mucho a los jóvenes, atendiendo las causas, que tengan oportunidad de estudiar, de trabajo, y nos estamos metiendo hasta en lo de la música", indicó.

AMLO ASEGURA QUE EN SONORA NO FALTARÁ EL AGUA EN 2023 Y 2024

Acerca de la condición de las presas en Sonora, el presidente refirió que presentan un 40 por ciento de llenado, por lo que descartó que pudiera haber problemas por falta de agua durante 2023 y 2024.

"Ya ahora empezó a llover y tengo la información de que las presas están a un 40 por ciento de llenado en Sonora. No vamos a tener problema de falta de agua este año, ni el otro, en Sonora", indicó.

López Obrador mencionó que durante su visita al Estado recorrió distintos puntos, entre ellos el territorio yaqui, para supervisar las obras que se realizan y en las que se han invertido más de 10 mil millones de pesos.

"Sobrevolamos las presas de Cajeme porque fuimos a los pueblos yaquis, porque se están construyendo obras hidráulicas: un acueducto y un sistema de riego. Estamos invirtiendo más de 10 mil millones de pesos", indicó.