Sheinbaum descarta salida de EU del T-MEC tras dichos de Trump y llama a la calma

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En medio de versiones que apuntan a una posible reconsideración de Estados Unidos sobre su permanencia en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, hasta el momento, no existe ningún mensaje oficial por parte de su homólogo Donald Trump que indique una intención real de abandonar el acuerdo comercial.

SHEINBAUM DESCARTA SALIDA DE EU DEL T-MEC

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre un reporte de Bloomberg que señala que Trump ha considerado en privado retirarse del pacto comercial norteamericano.

Ante ello, la presidenta de México fue clara: “No hay ningún mensaje en ese sentido”, afirmó.

De acuerdo con el medio estadounidense, Trump habría preguntado a sus asesores por qué no debería abandonar el tratado, pese a que fue firmado durante su primer mandato. Sin embargo, según fuentes citadas de manera anónima, el presidente estadounidense no ha expresado públicamente una decisión concreta para dejar el acuerdo.

RETÓRICA PÚBLICA Y DIPLOMACIA BILATERAL

La presidenta mexicana marcó una diferencia entre el discurso político y las conversaciones formales entre ambos gobiernos. Aseguró que en las llamadas sostenidas con el mandatario estadounidense no se ha planteado la posibilidad de una salida del T-MEC, subrayando que el tratado es relevante para las dos economías.

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas porque es muy importante para ellos y para nosotros”, puntualizó.

La postura del Gobierno de México busca enviar un mensaje de estabilidad ante la escalada retórica proveniente de la Casa Blanca, especialmente en un contexto en el que los mercados financieros y el sector exportador han reaccionado con cautela ante cualquier señal de incertidumbre comercial.

REVISIÓN DEL TRATADO EN PUERTA

El T-MEC contempla una revisión obligatoria el 1 de julio de 2026, conforme al artículo 34.7. Aunque la evaluación formal está programada para esa fecha, el proceso de consultas y discusiones técnicas ya comenzó entre los tres países miembros.

En este contexto, la administración federal considera que el tratado representa un “candado” económico para la región, debido a la alta integración productiva entre las tres naciones. Sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial y agrícola mantienen cadenas de suministro profundamente interconectadas, lo que dificulta una ruptura sin consecuencias significativas.

Además, especialistas han advertido que una eventual salida de Estados Unidos podría impactar en los precios al consumidor, la inflación interna y la competitividad del bloque frente a economías como China.

Con su posicionamiento, Sheinbaum busca separar la especulación política de la realidad diplomática y comercial, al tiempo que envía una señal de certidumbre a inversionistas y actores económicos sobre la continuidad del acuerdo que rige el comercio en Norteamérica.