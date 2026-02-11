  • 24° C
Nacional / México

Sheinbaum aclara quiénes deben vacunarse contra el sarampión y el uso de cubrebocas

La presidenta detalló cuáles son las medidas que la Secretaría de Salud ha determinado ante los recientes casos del virus en el territorio nacional

Feb. 11, 2026
Sheinbaum aclara quiénes deben vacunarse contra el sarampión y el uso de cubrebocas

Ante el incremento de casos de sarampión en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a "mantener la calma" y aseguró que el país cuenta con abasto suficiente de vacunas para hacer frente al brote.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 11 de febrero, la mandataria pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

¿QUIÉNES DEBEN SER VACUNADOS CONTRA EL SARAMPIÓN?

Sheinbaum explicó que la estrategia de fortalecimiento de la vacunación prioriza a niñas y niños, ya que son quienes pueden desarrollar la enfermedad con mayor severidad si no cuentan con el esquema completo.

Las autoridades de salud precisaron que la vacuna puede aplicarse a partir de los 6 meses de edad. El mensaje fue claro para madres y padres de familia: si sus hijos ya recibieron las dos dosis correspondientes, no deben preocuparse; en caso contrario, deben acudir a su centro de salud para iniciar o completar el esquema.

Los menores de 6 meses a 12 años deben vacunarse si no han recibido la primera dosis, y quienes ya recibieron la primera pero no la segunda, deben completarla. Si la primera dosis fue aplicada hace seis meses, ya pueden recibir el refuerzo.

Además, la campaña contempla la vacunación de personas de 13 a 49 años de edad, con el objetivo de ampliar la cobertura y frenar la transmisión del virus.

ORIGEN DEL BROTE DE SARAMPIÓN EN MÉXICO

El secretario de Salud, David Kersenobich, detalló que el primer brote registrado en esta ocasión ocurrió en Chihuahua en febrero de 2025 y tuvo origen en casos importados provenientes de Texas, que a su vez estaban relacionados con brotes en Alberta, Canadá, en poblaciones no vacunadas.

Además, el funcionario subrayó que la alta movilidad internacional facilita la propagación del virus y destacó que el 90% de los casos detectados no contaban con un esquema completo de vacunación.

Asimismo, enfatizó que "la única manera de controlar el sarampión para lograr la disminución es con la vacunación", ya que esta previene formas graves, reduce contagios y corta la cadena de transmisión. También aseguró que se tienen identificadas las zonas con brotes para intensificar la campaña.

¿USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS?

Respecto al uso de cubrebocas, la presidenta señaló que puede ayudar a evitar contagios, pero no es obligatorio. Indicó que quienes ya cuentan con sus dos dosis están protegidos y, en caso de contagiarse, es probable que presenten síntomas leves gracias a la inmunización.

El llamado del Gobierno federal a la población mexicana se centra en completar el esquema de vacunación es la medida más efectiva para contener el brote y proteger a la población.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


