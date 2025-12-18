SCC detiene a 3 personas tras una agresión armada y frustrar un intento de extorsión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México logró la detención de tres personas implicadas en un intento de extorsión, en un operativo que también involucró un intercambio de disparos en la alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos se registraron luego de que trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería denunciaran amenazas por parte de un grupo armado.

DENUNCIA CIUDADANA ACTIVA LA INTERVENCIÓN POLICIAL

La investigación comenzó tras una llamada al área especializada de combate a la extorsión de la SSC. Los denunciantes reportaron que sujetos armados acudían a su empresa ubicada en la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc, para intimidarlos. Ante esta situación, la policía capitalina activó protocolos de seguimiento para proteger a las posibles víctimas y reunir evidencia que permitiera la detención de los responsables.

Tras recibir la denuncia, la SSC implementó operativos de vigilancia fija, móvil y discreta en los alrededores de la empresa. Estas medidas tenían como objetivo proteger a los trabajadores y dueños del lugar, así como anticipar la llegada del grupo de presuntos extorsionadores sin alertarlos.

INTERVENCIÓN Y ENFRENTAMIENTO ARMADO

Durante la vigilancia, los policías detectaron a los sospechosos armados. Al intentar detenerlos, uno de ellos abrió fuego contra los uniformados. Los agentes repelieron la agresión siguiendo los protocolos de actuación correspondientes, asegurando la zona y evitando daños a civiles.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #Extorsión l A través de una llamada telefónica al área especializada de combate al delito de extorsión, personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico atendió la denuncia, tomó conocimiento de un grupo de sujetos que amenazaron a los trabajadores y... pic.twitter.com/I6LRDJwY0t — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 18, 2025

DETENCIONES Y APOYO AÉREO

Con el respaldo de otros equipos operativos y de un sobrevuelo de la unidad Cóndores, la SSC detuvo a tres hombres. Los detenidos, de edades comprendidas entre 30 y 54 años, fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

En el enfrentamiento, un elemento de la SSC resultó herido en la cavidad abdominal. Fue trasladado de inmediato a un hospital, donde se reporta estable y recibiendo atención médica especializada.

COMPROMISO DEL GOBIERNO CAPITALINO CONTRA LA EXTORSIÓN

La SSC reiteró que la lucha contra la extorsión es una prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México y continuará con acciones para desarticular grupos delictivos y garantizar la seguridad de quienes denuncian este tipo de delitos.