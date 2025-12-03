Salario mínimo ¿Cuánto ha aumentado en México desde el gobierno de Peña Nieto?

Este miércoles 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el aumento al salario mínimo.

En México, el salario mínimo ha vivido uno de los periodos de mayor recuperación en décadas desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Tras años de incrementos insuficientes, su administración apostó por una política salarial agresiva que buscaba devolver poder adquisitivo a los trabajadores y reducir la desigualdad.

En 2018, último año del sexenio anterior, el salario mínimo era de 88 pesos diarios. A partir de 2019 comenzó una serie de aumentos anuales de dos dígitos, algunos superiores al 20%, que modificaron por completo la tendencia histórica.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO (2018-2026)

2018 ( Peña Nieto ): 88.00 pesos

( ): 88.00 pesos 2019 ( AMLO ): 102.68 pesos — +16.2%

( ): 102.68 pesos — +16.2% 2020 ( AMLO ): 123.22 pesos — +20%

( ): 123.22 pesos — +20% 2021 ( AMLO ): 141.70 pesos — +15%

( ): 141.70 pesos — +15% 2022 ( AMLO ): 172.87 pesos — +22%

( ): 172.87 pesos — +22% 2023 ( AMLO ): 207.44 pesos — +20%

( ): 207.44 pesos — +20% 2024 ( AMLO ): 248.93 pesos — +20% aprox.

( ): 248.93 pesos — +20% aprox. 2025 (actual): 278.80 pesos

(actual): 278.80 pesos 2026 (Sheinbaum): 315.04 pesos — +13%

En términos generales, el salario mínimo prácticamente se triplicó entre 2018 y 2024. De acuerdo con el último informe de gobierno de López Obrador, esta política contribuyó a una reducción importante en la brecha salarial entre trabajadores de bajos ingresos y sectores mejor remunerados.

Sheinbaum mantiene la ruta de recuperación salarial: 315.04 pesos en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó un nuevo acuerdo alcanzado con empresarios y sindicatos para continuar con estos ajustes. El salario mínimo general aumentará en 2026 un 13%, pasando de 278.80 a 315.04 pesos diarios, lo que equivale a un ingreso mensual aproximado de 9,582 pesos.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, una región con condiciones económicas diferenciadas, el aumento será del 5%, dejando el salario mínimo en 440.87 pesos diarios, es decir, 13,149.80 pesos mensuales.

A la par, el gobierno federal confirmó que continuará impulsando la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, una de las reformas laborales más esperadas por especialistas y trabajadores, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir la fatiga laboral en el país.

Con estos ajustes, México mantiene un camino de recuperación salarial que, si se sostiene, podría consolidarse como uno de los cambios estructurales más relevantes en el mercado laboral contemporáneo.