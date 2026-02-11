  • 24° C
Nacional / México

Gobierno de Sheinbaum ya entregó viviendas en Sonora: ¿Qué municipios fueron beneficiados?

Programa federal avanza con acciones concretas en el noroeste del país, donde familias reciben acceso a patrimonio propio mediante proyectos sociales

Feb. 11, 2026
Entrega de casas del programa federal en Sonora, como parte de la estrategia nacional de desarrollo social que impulsa el acceso a vivienda digna para familias de distintas regiones del estado
En el municipio de Cajeme se realizó la entrega de las primeras 50 viviendas del programa, las cuales fueron otorgadas a sus beneficiarios en una ceremonia oficial con la presencia de autoridades municipales y estatales. El acto contó con un enlace en vivo con la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional.

Estas viviendas fueron construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y forman parte del complejo habitacional ubicado en la colonia Maximiliano R. López. Las casas cuentan con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, y algunas alcanzan entre 62 y 65 metros cuadrados, ofreciendo espacios más amplios y funcionales para las familias beneficiadas.

imagen-cuerpo

DESARROLLO HABITACIONAL EN LA COLONIA MAXIMILIANO R. LÓPEZ

En esta zona de Cajeme, en una primera etapa, se contempla la entrega de 302 viviendas como parte del programa Viviendas para el Bienestar. La construcción del complejo inició en febrero de 2025 y se prevé que sea habitado por alrededor de 250 familias, consolidándose como un nuevo polo habitacional de interés social en el municipio.

Estas acciones forman parte del proyecto anunciado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, que contempla la construcción de 6 mil 500 viviendas en todo el estado.

Con estas entregas, Sonora avanza en el fortalecimiento de la política de vivienda social, beneficiando directamente a familias de municipios como Cajeme y colonias como Maximiliano R. López, donde ya comienzan a concretarse los primeros resultados del programa federal.

Fernanda Rodríguez
