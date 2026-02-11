  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 11 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Gaby N confiesa tras ser detenida por muerte de motociclista: "Entré en pánico y solo quería ver a mi hija"

La enfermera declaró que supuestamente no actuó de manera consciente después del atropello y que fue el miedo lo que la llevó a abandonar la zona

Feb. 11, 2026
Gaby N confiesa tras ser detenida por muerte de motociclista: "Entré en pánico y solo quería ver a mi hija"

Gaby "N", la enfermera acusada de atropellar, arrastrar y provocar la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, rindió sus primeras declaraciones ante autoridades ministeriales. En su comparecencia inicial, aseguró que tras el impacto entró en pánico, se desorientó y decidió huir porque solo pensaba en ver a su hija.

La imputada, recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, enfrenta un proceso penal por hechos ocurridos el pasado 3 de enero de 2026, cuando un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado y arrastrado por varios kilómetros.

PRIMERAS DECLARACIONES DE GABY N TRAS SER DETENIDA EN OAXACA

Tras permanecer prófuga durante aproximadamente un mes, fue localizada y detenida en Ejutla de Crespo, Oaxaca. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al penal de Santa Martha, donde quedó a disposición de un juez de control.

De acuerdo con fuentes ministeriales, Gaby "N" declaró que no actuó de manera consciente después del atropello y que el miedo la llevó a abandonar la zona sin dimensionar la gravedad de lo ocurrido.

También explicó que decidió salir de la capital rumbo a Oaxaca porque conocía el estado por viajes previos y lo consideró un lugar tranquilo para resguardarse. Estas manifestaciones ya forman parte de la carpeta de investigación.

FISCALÍA CONTRADICE DECLARACIONES DE GABY N

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la versión de la imputada no coincide con los elementos reunidos durante la indagatoria.

El expediente incluye videograbaciones, dictámenes periciales, entrevistas y análisis técnicos que permitieron reconstruir el recorrido del vehículo tras el impacto.

Según la investigación, el motociclista identificado como Roberto Hernández, repartidor de 43 años, fue impactado por la parte trasera por un automóvil Honda City azul en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur. Tras el choque, la conductora no se detuvo ni solicitó auxilio.

El cuerpo quedó atrapado debajo del vehículo y fue arrastrado casi dos kilómetros por calles de Iztapalapa, hasta desprenderse al pasar por un tope en la colonia Constitución de 1917. Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Videos captados por cámaras de seguridad y por otros conductores documentaron el trayecto del automóvil, lo que permitió identificar tanto el vehículo como a su conductora. Con base en estos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión que derivó en su captura.

El delito que se le imputa contempla penas de hasta 50 años de prisión, conforme a la legislación vigente en la Ciudad de México. En las próximas audiencias, la autoridad judicial determinará su situación jurídica, mientras la Fiscalía continúa fortaleciendo la acusación por el atropello ocurrido en Iztapalapa.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
¿Dónde me vacuno contra el sarampión? Conoce la plataforma para ubicar módulos por estado
Nacional / México

¿Dónde me vacuno contra el sarampión? Conoce la plataforma para ubicar módulos por estado

Febrero 11, 2026

Las autoridades de salud indicaron que esta información se actualiza de manera permanente con información proporcionada por el IMSS, Issste, etcétera

Sheinbaum descarta salida de EU del T-MEC tras dichos de Trump y llama a la calma
Nacional / México

Sheinbaum descarta salida de EU del T-MEC tras dichos de Trump y llama a la calma

Febrero 11, 2026

Recientemente, han circulado rumores sobre la permanencia del territorio estadounidense en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

Gobierno de Sheinbaum ya entregó viviendas en Sonora: ¿Qué municipios fueron beneficiados?
Nacional / México

Gobierno de Sheinbaum ya entregó viviendas en Sonora: ¿Qué municipios fueron beneficiados?

Febrero 11, 2026

Programa federal avanza con acciones concretas en el noroeste del país, donde familias reciben acceso a patrimonio propio mediante proyectos sociales