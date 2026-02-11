Gaby N confiesa tras ser detenida por muerte de motociclista: "Entré en pánico y solo quería ver a mi hija"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Gaby "N", la enfermera acusada de atropellar, arrastrar y provocar la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, rindió sus primeras declaraciones ante autoridades ministeriales. En su comparecencia inicial, aseguró que tras el impacto entró en pánico, se desorientó y decidió huir porque solo pensaba en ver a su hija.

La imputada, recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, enfrenta un proceso penal por hechos ocurridos el pasado 3 de enero de 2026, cuando un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado y arrastrado por varios kilómetros.

PRIMERAS DECLARACIONES DE GABY N TRAS SER DETENIDA EN OAXACA

Tras permanecer prófuga durante aproximadamente un mes, fue localizada y detenida en Ejutla de Crespo, Oaxaca. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al penal de Santa Martha, donde quedó a disposición de un juez de control.

De acuerdo con fuentes ministeriales, Gaby "N" declaró que no actuó de manera consciente después del atropello y que el miedo la llevó a abandonar la zona sin dimensionar la gravedad de lo ocurrido.

También explicó que decidió salir de la capital rumbo a Oaxaca porque conocía el estado por viajes previos y lo consideró un lugar tranquilo para resguardarse. Estas manifestaciones ya forman parte de la carpeta de investigación.

FISCALÍA CONTRADICE DECLARACIONES DE GABY N

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la versión de la imputada no coincide con los elementos reunidos durante la indagatoria.

El expediente incluye videograbaciones, dictámenes periciales, entrevistas y análisis técnicos que permitieron reconstruir el recorrido del vehículo tras el impacto.

Según la investigación, el motociclista identificado como Roberto Hernández, repartidor de 43 años, fue impactado por la parte trasera por un automóvil Honda City azul en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur. Tras el choque, la conductora no se detuvo ni solicitó auxilio.

El cuerpo quedó atrapado debajo del vehículo y fue arrastrado casi dos kilómetros por calles de Iztapalapa, hasta desprenderse al pasar por un tope en la colonia Constitución de 1917. Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Videos captados por cámaras de seguridad y por otros conductores documentaron el trayecto del automóvil, lo que permitió identificar tanto el vehículo como a su conductora. Con base en estos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión que derivó en su captura.

El delito que se le imputa contempla penas de hasta 50 años de prisión, conforme a la legislación vigente en la Ciudad de México. En las próximas audiencias, la autoridad judicial determinará su situación jurídica, mientras la Fiscalía continúa fortaleciendo la acusación por el atropello ocurrido en Iztapalapa.