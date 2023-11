Filtran supuesto certificado de defunción del magistrade; causa revuelo casilla de su género

Tras la muerte del magistrade de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, ocurrida el lunes 13 de noviembre y de que la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes señalara que había sido asesinado, en redes sociales se filtró su presunto certificado de defunción.

EL GÉNERO DE OCIEL BAENA LLAMA LA ATENCIÓN

Por otra parte, lo que llamó la atención de los usuarios de la red social X (antes Twitter) fue que el supuesto certificado de defunción de Jesús Ociel Baena establece que el género "se desconoce".

Y es que en el papel nada más existen tres casillas para el sexo del fallecido: "Hombre", "Mujer" y "Se desconoce", por lo que el médico legista firmante llenó la tercera casilla.

MUERTE DEL MAGISTRADE

De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, el magistrade aguascalentense sucumbió a un ataque con una navaja de afeitar que le provocó una profunda herida en el cuello que cercenó la yugular, y murió desangrado.

El lamentable deceso se registró en su residencia, ubicada en el fraccionamiento Punta del Cielo, en la capital del estado.

FILTRAN FOTOS DE LE ESCENA DEL CRIMEN

Asimismo, también en redes sociales se filtraron fotografías en las que se muestra parte de la escena del crimen y una mano que, se sospecha, es de Jesús Ociel, y se le aprecia una navaja de afeitar.

Quien perdiera la vida a manos de su pareja sentimental, Dorian Daniel Herrera, laboraba como magistrado del tribunal de Justicia de Aguascalientes y era muy activo en la comunidad LGBT.

Además, hizo historia en la entidad al convertirse en marzo del 2023, en la primera persona con credencial para votar con género no binario.

LO QUE DICE LA AUTORIDAD

En cuanto a las condiciones en que el magistrade fue encontrado, la Fiscalía de Aguascalientes indicó que el caso tenía tintes personales y descartó terceras personas en la residencia.

"No se encontraron daños en los accesos de la vivienda, es decir, no estaban dañadas las chapas, ni las puertas o los exteriores. No hay rastros hemáticos en el exterior de la escena de crimen. Se encontró que, en sus manos, uno de los cuerpos sin vida localizados, sostenía un instrumento cortante".