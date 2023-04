Factores que impactan la productividad de los mexicanos

Si bien, la reforma que se esperaba fuera aprobada antes del 30 de abril, fecha en la que termina el período ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, ésta no pasó.

Entrevistado en Proyecto Puente, el analista confió que se puedan aprobar la reforma y con ello, se amplíe la productividad a la vez de que se constate que tales cambios traen beneficios tanto a los trabajadores como a las empresas.

De lo que se trata dijo, es que con los mismos recursos con que se cuenta, se pueda mejorar el rendimiento de los trabajadores.

Y es que México, a pesar de ser el país que trabaja más horas entre los países que integran la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con 2,246 horas, es de los menos productivos, lo que contrasta con los países desarrollados.

"Somos el país número uno, en cuanto a horas de trabajo; (estamos) sobre Corea del Sur, Grecia, Chile, Rusia, Turquía, Estados Unidos, Italia, Japón, Canadá, España, Reino Unida, Australia, Francia y Alemania", precisó.

A diferencia de los países desarrollados, explicó que en México los trabajadores se dispersan en sus labores, aunado a otros comportamientos que impactan en la productividad.

"Pero en los países desarrollados no se caracterizan por trabajar muchas horas sino porque las que se trabajan te rinden, es decir, no se dispersa el trabajador haciendo otras cosas no deja eso para el ratito, para luego, sino que termina las obras, no se distrae, se concentra en lo que hace y en eso la verdad (los mexicanos) somos muy simpáticos, pero somos pocos productivos".

"Al rato lo hago, al rato lo termino, me voy a echar un cafecito, un cigarrito, regreso, echo bromas con los compañeros y eso resta eficiencia en el trabajo", expresó.

Incluso, destacó el especialista, el celular es un factor de distracción que impacta en la productividad de las empresas, por lo que consideró que debería de reglamentarse su uso dentro del trabajo, sobre todo en aquellas tareas o labores que requieran la concentración de los empleados.