Estos días son los más cercanos para renovar la visa americana; este día toca en Consulado de Hermosillo

Aunque el Black Friday ya pasó, el primer periodo de vacaciones ya está a unos días de iniciar en las instituciones educativas de México, por lo que si desea viajar a Estados Unidos y se da cuenta que debe renovar su visa americana, pues no pierda tiempo.

Y es que desde el inicio de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, el tiempo de espera para los trámites migratorios en las embajadas y consulados del vecino país del norte se extendieron, hasta por años.

Por eso, es importante que busque la fecha más cercana en el consulado más próximo, a fin de que este periodo de asueto por la temporada decembrina se quede en la línea "mirando los toros desde la barrera".

DÍAS DISPONIBLES EN LOS CONSULADOS PARA RENOVAR LA VISA

Como informó el Consulado General de Estados Unidos, aunque no se detuvo la operatividad, sí el tiempo de espera para la realización de ciertos trámites, como el de la visa de turista.

Matamoros: 13 de diciembre de 2023

Tijuana: 14 de diciembre de 2023

Guadalajara: 22 de diciembre de 2023

Hermosillo: 21 de diciembre de 2023

Ciudad de México: 9 de enero de 2024

Monterrey: 15 de febrero de 2024

Nuevo Laredo: 2 de febrero de 2024

Y recuerda que, a fin de que no tengas problemas en la realización de cualquier trámite, incluyendo la renovación de la visa, te recordamos que existen artículos que NO debes y portar por ningún motivo a la hora de ingresar al consulado, pero también lo que sí puedes llevar, has click AQUÍ para que te informes.