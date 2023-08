Esto respondió Xóchitl Gálvez a la pregunta ¿quién asesinó a Colosio?

Una de las aspirantes a relevar en el cargo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien durante su reciente visita a Sonora sostuvo una entrevista con el periodista Luis Alberto Medina, titular del medio informativo Proyecto Puente.

En ella, la pretensa a portar la banda presidencial se refirió a varios temas, como el caso de sus empresas, que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por un supuesto conflicto de intereses.

Durante la entrevista, Luis Alberto Medina se refiere a que en la "campaña se generó en torno a un supuesto magnicidio, y algunos diciendo que esto es 1994: ¿se siente Xóchitl Gálvez, Luis Donaldo Colosio?".

Y entre risas, la integrante de la Cámara Alta respondió: "No, no hay comparación. La verdad es que yo estoy muy tranquila, soy muy creyente en Dios. Yo voy por la calle... ayer una señora se apanicó y me dijo que si por qué subía gente al templete, que me podían matar. La señora estaba angustiada: ´aquí te pueden matar´. No estoy pensando en eso, la gente como que en Sonora sí quedó muy afectada con lo de Luis Donaldo, más de lo que yo me imaginé. Yo ando en bicicleta. He andado en recorridos en bicicleta en Pachuca, Tlaxcala. Voy a seguir haciéndolo. Aquí no, aquí hace mucho calor, pero no tengo miedo, no soy una mujer que tenga miedo".

Luego, el profesional de la comunicación le cuestiona: "Tú no entonces, no estás esperando un atentado, no espera un atentado, ni creo que haya las condiciones como en 1994".

Y Gálvez le contesta: "No. Espero que el presidente se tranquilice, que se comporte como un demócrata, porque, al final de cuentas, es lo que le toca a él. Él debería de dejarse de meter en la campaña electoral, aunque quiera. Él es el presidente de todos los mexicanos, es mi presidente, ya tuvo su oportunidad. Ya mejor que se dedique a gobernar el año que le queda; en una de esas pueda resolver el problema de inseguridad".

Después, Luis Alberto Medina le comenta y luego le plantea la siguiente pregunta: "Bueno, por ese lado del presidente, pero acuérdate que los que mataron a Colosio fue un círculo íntimo priista, muy cercano a la Presidencia en ese momento, y tú andas con panistas y priistas. Mencionaste al presidente, pero el círculo cercano..."

A lo que la aspirante a la Presidencia de México le interrumpe y le dice: "No sé si los que mataron a Colosio fueron políticos. Yo no sé, porque eso nunca se supo.

Luego, el titular de Proyecto Puente le dice: "¿Ni los priistas? ¿Tú crees que los priistas no mandaron matarlo?".

Y la respuesta de la senadora fue: "No sé. Yo sí creo que hay magnicidios, sí creo que hay gente loca. Eso sí, pa´ que veas".

Luis Alberto le señala: "¿Tú sí crees que fue Mario Aburto el que lo mató, como asesino solitario?".

A lo que ella contesta: "Yo creo que muchos de los magnicidios han tenido que ver con gente que quiere tener su día de fama, que tiene sus odios, sus cosas. Ese tema nunca quedó aclarado. No se sabe exactamente... ha habido muchas elucubraciones, pero realmente yo no sé, pero yo sí veo la posibilidad de que un cuate loco, por defender a sus simpatías, a su mesías, pueda tomar una decisión de empujarme de la bicicleta, de aventarme el coche, eso puede ser, pero así, una cosa maquiavélica pa´ que me maten, eso no".

Entonces, el periodista le insiste diciendo que la mayoría del país piensa lo contrario, que se fraguó en los pasillos o en el ambiente de Los Pinos, o políticos de esa época también; señalan, incluso, a cercanos del presidente en turno (en alusión a Carlos Salinas de Gortari). "México tiene en mente que fueron los priista, pero para Xóchitl Gálvez no".

Y ella contesta: "Yo no sé, otra vez. No tengo los elementos, porque nunca se aclaró, este presidente dijo que lo iba a aclarar y nunca lo aclaró. Alfonso estuvo en el poder y tampoco lo aclaró. No sabemos quién fue, pero yo sí creo que los magnicidios, a veces, pueden ser por gente loca. Por ejemplo, ¿quién mató a John Lennon? Pues un loco, qué mala onda, pero sí hay locos".

Luego, Luis Alberto pregunta: "¿qué le dirías a los que están hablando de eso, Xóchitl, porque el ambiente se está... no empieza ni la campaña presidencial y están todavía muy enfrentados?".

Xóchitl Gálvez le interrumpe y le dice al periodista: "A ver, tranquilos. Soy mamá de dos hijos; tengo un marido que es músico, que es buen buena onda, no me los angustie. No se vale, no se vale ir con esas ideas por la calle, cuando yo no veo esos elementos, yo no los veo por ningún lado. Yo estoy en una contienda legítima, presentando ideas y, por muy cañón que sea el presidente, yo no lo creo capaz de una cosa de esa magnitud, no lo creo capaz. Yo no le veo ese nivel de maldad en su corazón. Yo le mando un mensaje de amor y paz; nos vamos ´a dar con la cubeta´ en las ideas, pero no nos vamos a llevar de ese nivel en la calle".