Este es el sueldo que percibe la nueva alcaldesa de Tequila

Lorena Marisol Rodríguez Rivera fue designada presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco, tras la detención de Diego Rivera Navarro, quien enfrentaba acusaciones por delitos graves. Su nombramiento se realizó en una sesión extraordinaria del cabildo, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, marcando el inicio de un periodo de gestión de 17 meses en medio de exigencias de transparencia y control político.

Es originaria de la localidad de Palmitos, en la sierra de Tequila, Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez, título que obtuvo en 2015.

Su carrera en el servicio público comenzó en 2019, cuando se integró a la Secretaría del Bienestar en áreas de censos y atención social, cargo que desempeñó hasta 2024. Ese mismo año fue electa regidora en el ayuntamiento de Tequila, participando en comisiones municipales relacionadas con salud, combate a las adicciones, medio ambiente, higiene y participación ciudadana.

SUELDO Y PERCEPCIONES

De acuerdo con los registros públicos de transparencia del municipio, el sueldo mensual oficial asignado a la presidencia municipal de Tequila es de 64 mil 788 pesos mensuales. También se reporta que, durante el primer trimestre de 2024, las percepciones anuales ascendieron a 77 mil 456 pesos.

Sin embargo, cuando se consideran las prestaciones asociadas al cargo, los ingresos pueden alcanzar 1 millón 165 mil 052 pesos al año, según datos públicos disponibles.

Rodríguez Rivera también ha enfrentado cuestionamientos recientes por la circulación de videos en los que aparece interpretando narcocorridos en eventos sociales, contenido que ha generado controversia sobre su imagen pública en medio de un contexto de seguridad y gobernabilidad.

Lorena Marisol Rodríguez nueva alcaldesa de Tequila por Morena, fue grabada cantando un narco corrido al CJNG en un video difundido por @ImagenTVMex



Su primera acción como alcaldesa fue negar que había extorsiones. Parece que nada cambiará en Tequila tras Diego Rivera. pic.twitter.com/JWTYSCv5x0 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) February 9, 2026

En sus primeras declaraciones oficiales, la alcaldesa interina afirmó que no tenía conocimiento de actos de extorsión desconocidos por ella y ha señalado que trabajará con transparencia para recuperar la confianza de la población.