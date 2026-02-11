¿Dónde me vacuno contra el sarampión? Conoce la plataforma para ubicar módulos por estado

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante los actuales casos de sarampión en México, autoridades federales activaron una estrategia nacional que incluye una herramienta digital para facilitar el acceso a la vacuna en todo el país.

Este miércoles 11 de febrero, durante la conferencia matutina, los titulares del sector Salud presentaron la plataforma "¿Dónde me vacuno?", un sitio web que permite localizar módulos de vacunación por entidad, municipio y grupo de edad.

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, explicó que actualmente existen más de 21 mil puntos de vacunación activos contra el sarampión en México.

ASÍ PUEDES ACCEDER A LA PLATAFORMA ¿DÓNDE ME VACUNO?

Todos pueden consultarse a través de esta plataforma, diseñada para ofrecer información clara, actualizada y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para utilizarla, las personas deben ingresar al portal oficial "¿Dónde me vacuno?" mediante el enlace difundido por las autoridades sanitarias federales, dando clic aquí.

Se puede acceder desde una computadora, tableta o teléfono celular. No es necesario crear una cuenta ni proporcionar datos personales; el acceso es libre y directo. Una vez dentro del sitio, el usuario encontrará un mapa interactivo de México junto con una serie de filtros de búsqueda.

¿CÓMO USARLA PASO A PASO?

El proceso es sencillo:

Seleccionar el estado en el menú desplegable. Elegir el municipio correspondiente. Filtrar por grupo de edad, ya sea niñas y niños, adolescentes o adultos. Seleccionar el tipo de vacuna, en caso de que existan distintas opciones disponibles.

Al aplicar los filtros, el sistema despliega los módulos disponibles en la zona seleccionada. Cada punto incluye información detallada como dirección exacta, días y horarios de atención.

Además, el mapa permite visualizar la ubicación precisa y abrirla directamente en aplicaciones de navegación desde el celular, lo que facilita trazar la ruta.

Las autoridades indicaron que la plataforma se actualiza de manera permanente con información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las secretarías de Salud estatales y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esto permite que los datos reflejen la disponibilidad real de dosis y la capacidad operativa de los centros de salud. La herramienta está pensada para evitar traslados innecesarios y reducir la incertidumbre sobre dónde acudir.

En medio del reciente brote de sarampión en el territorio nacional, contar con un sistema de consulta práctico y actualizado representa un paso importante para fortalecer la prevención y proteger a la población.