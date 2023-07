Busca frenar los libros de texto de la SEP para ciclo escolar 2023-2024; lanzan petición

Mediante una petición realizada en la plataforma chenge.org titulada "El futuro de las niñas, niños y jóvenes en riesgo: No a los nuevos libros de texto gratuitos", es cómo se busca detener la entrega de los libros en México. La petición lanzada el día 22 de julio por la investigadora Alma Maldonado, del Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav), lleva hasta la tarde de este jueves 27 de julio 23,595 firmas de las 25,000 que busca reunir. El ejercicio se realiza luego de que la Secretaría de Educación Pública entregara la metodología para elaborarlos, cuya veracidad ha sido cuestionada por quienes realizan la petición. De acuerdo a la petición en change.org vigente, lo que se busca es que se detenga la distribución de los libros en tanto no se resuelvan los problemas legales. "Las y los abajo firmantes pedimos que se detenga la distribución de estos libros y se usen los anteriores mientras se resuelven los temas legales, y sobre todo, mientras el contenido no pase por una revisión de expertos en las didácticas y disciplinas correspondientes, así como de grupos docentes con experiencia en el aula y de diseñadores profesionales", señala la petición en la plataforma change.org. Quienes la realizan han dado a conocer que si bien, el libro de texto ha sido un apoyo didáctico para que los maestros puedan realizar su labor en el aula y nunca éstos han sido perfectos, siempre ha habido un proyecto ideológico detrás de ellos, lo que preocupa es que en esta ocasión esté muy acentuado pero sobre todo, que se hable de un nuevo modelo educativo, lo que toma tiempo. RAZONES PARA DETENER LA DISTRIBUCIÓN 1. En este esquema los niños no tienen libros para español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, biología, salud, historia universal y de México, por lo que no aprenderán el razonamiento lógico de las matemáticas, no profundizarán sus conocimientos del español, ni tendrán libros de lecturas. Supuestamente los niños ahora aprenderán haciendo proyectos que los maestros escogerán de los nuevos libros.

2. Señala que la pérdida educativa es especialmente crítica en la secundaria, al ya no poder escoger los libros aprobados por la SEP y suministrados por editoriales de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), reduciéndose a un esquema similar a la primaria, sólo con dos libros de referencia y de cápsulas educativas.

3. Los libros presentan errores.

ANTECEDENTES

En la petición se hace referencia al más reciente decreto de modificación del Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto del año pasado y en el cual se señala que en el 2022 y 2023 se deben realizar pruebas piloto y que los cambios que se implementarán en el 2023 será únicamente en preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, en acuerdo con los estados

"Sin embargo a pesar de lo que dice el decreto, no se hicieron pruebas piloto ni se conoce el resultado de una sola evaluación. Tampoco se han dado a conocer los programas de estudio detallados para cada grado. Sin embargo —para sorpresa de la sociedad— se imprimieron libros de todos los grados de primaria y secundaria, desapareciendo los que hasta ahora se utilizaban para las diversas materias", refiere.

En la petición se señala que pese al decreto, "todo indica que los nuevos libros serán distribuidos en todos los niveles de primaria y secundaria".