Bomberos han atendido tres incidentes con elevadores

Durante el año en curso, el Departamento de Bomberos de Cajeme ha tenido tres servicios relacionados con desperfectos en elevadores.

El jefe de la honorable institución, Víctor Ricardo Manosalvas Mena, dijo que dos de estos casos se han presentado en el IMSS, mientras que el tercero ocurrió en un hotel ubicado en la salida norte de Ciudad Obregón.

"Eso no quiere decir que sean las únicas veces que han tenido problemas, a nosotros no siempre nos hablan", comentó Manosalvas Mena, quien agregó que es cuando la gente se desespera o cuando el personal del lugar donde ocurren los hechos ya no puede hacer nada cuando llaman al 911 para alertarlos.

De igual modo, recordó que en las empresas o edificios donde se cuenta con elevadores hay personal que cuenta con llaves para abrirlos, por lo que no siempre es necesario que ellos intervengan si se registra algún desperfecto.