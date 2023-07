AMLO revela el móvil de asesinato de un hombre en Metro de Bellas Artes

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera que el asesinato ocurrido anoche en la Estación Bellas Artes del Metro de la CDMX fue por un asalto.

El mandatario nacional lamentó el crimen en el que un hombre perdió la vida y destacó que las autoridades ya están atendiendo el caso y destacó que ya se detuvo a dos personas presuntas responsables del crimen.

AMLO reveló que el móvil del asesinato del hombre en la Línea 8 del Metro derivó de un asalto, para despojarlo de 15 mil pesos.

"Ya se conoce el móvil. Fue robo de 15 mil pesos. Ya se tiene ya atendido el asunto y estamos en todo, pendientes", dijo el presidente.

López Obrador aseguró que el Metro se mantiene vigilado y prevé que las autoridades de la Ciudad de México den un informe sobre el caso.

El mandatario reconoció que la violencia ha aumentado en el país; sin embargo, dijo: "ayer fue uno de los días bajos en homicidios en el país, pues la mitad de los estados no se registraron casos de este delito".

Aunque el presidente aceptó que sí se ha presentado un incremento en la violencia, acusó que la difusión que se ha dado al tema en los medios de comunicación ha aumentado la percepción de aumento de violencia, aunque "no se apegue a la realidad".

"Sí, sí, sí, pero una cosa es la difusión sobre violencia, esto lo hemos enfrentado muchos años, desde que fui jefe de Gobierno, hay veces que no hay homicidios, pero de repente hay uno y se vuelve mediático, lo aprovechan la sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no sea exactamente el que se apegue a la realidad, no sea exacto", refirió.