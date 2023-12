AMLO celebra regreso de Samuel García a la gubernatura

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó en la mañanera de este martes cinco de diciembre su satisfacción por la resolución del conflicto político en Nuevo León, lo que ha posibilitado el retorno de Samuel García a la gubernatura del estado.

AMLO argumentó que contrario a los señalamientos de la oposición, esta situación no generó inestabilidad ni ahuyentó inversiones. "Que bien que ya hay un acuerdo. ¿Ya vieron cuánta propaganda no? La inestabilidad, se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León, no pasó nada, ya se resolvió", dijo López Obrador.

CLARIDAD

El día de ayer lunes por la tarde, Luis Enrique Orozco decidió hacerse a un lado para que Samuel García sea el gobernador constitucional de Nuevo León, por lo cual renunció al cargo de gobernador interino al que fue designado por diputados el miércoles pasado.

Ante esta situación AMLO informó que ya se restablecieron las mesas de coordinación en materia de seguridad, las cuales se suspendieron mientras se resolvía el conflicto.

Sin embargo, el presidente mencionó que hasta el momento no ha tenido comunicación con Samuel García, pero espera verlo el próximo 16 de diciembre para inaugurar la última etapa del Acueducto El Cuchillo II.

"Vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León, y lo que sucedió en Nuevo León es pura politiquería y billullos, nada más escandalizan y alteran a la gente", aclaró AMLO.

Finalmente, se le preguntó si hay posibilidad de que la Corte sanciones a Samuel, a lo que el presidente respondió que no.

PANORAMA

Luego de sostener un diálogo con el gobernador Samuel García Sepúlveda y llegar a un acuerdo destinado a asegurar la paz y la estabilidad gubernamental, Luis Enrique Orozco, quien previamente ocupara el cargo de vicefiscal en el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, anunció ayer que no continuará trabajando en la institución encargada de la procuración de justicia.

Orozco indicó que se quedó desempleado, pero con ofertas laborales en la iniciativa privada, al tiempo que tuvo la satisfacción de apoyar a Nuevo León como gobernador interino.