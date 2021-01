AMLO apoya decisión de FGR en caso Cienfuegos

El ex secretario de de la Defensa Nacional había sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado y narcotráfico, pero al ser extraditado a nuestro país, las leyes nacionales optaron por no continuar con su proceso, esto luego de que no se encontraran pruebas en contra del militar.

"Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego, la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas", manifestó el mandatario.