"A ver si así nos recibe": Ceci Flores se viste de beisbolista para pedir a AMLO por desaparecidos

Por segundo día consecutivo la madre Ceci Flores protestó frente a Palacio Nacional para entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la pala que ha utilizado para buscar a sus hijos desaparecidos, con el fin de exigirle que se comprometa a encontrar a las personas ausentes.

Cabe destacar que en esta ocasión, la buscadora asistió al edificio gubernamental vestida de beisbolista, el deporte preferido de AMLO.

¿Si como buscadora no, como beisbolista me recibe @lopezobrador_?



Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos, no se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido.



Le urge saber lo que pasa aquí afuera. pic.twitter.com/yRCWqJo3sq