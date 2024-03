3 Becas internacionales de maestría que abren este próximo abril

A través de los años, las oportunidades de formación para los estudiantes que buscan seguir nutriendo su conocimiento han ido incrementando gracias a los acuerdos de diferentes países que pretenden impulsar la educación de miles de personas en todo el mundo, por lo que aquí te contamos cuáles son las tres becas internacionales para estudios en el extranjero que abren el mes de abril

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) busca crear un puente entre los mexicanos y las instituciones extranjeras para promover los estudios fuera México y a través de su plataforma anuncia las diferentes becas disponibles para mexicanos a lo largo del año donde podrás encontrar más información acerca de las convocatorias,

En su página la entidad recomienda al aplicar contar con un promedio mínimo de 8.0 en el último grado de estudios, dominio del idioma inglés o del país donde desea hacer sus estudios, y los documentos que lo identifiquen como ciudadano mexicano. Cabe destacar que si no cuentas con los puntos señalados no quiere decir que no puedas aplicar a las convocatorias ya que cada país establece sus propios criterios de selección.

¿QUÉ BECAS ABRIRÁN EN EL MES DE ABRIL?

Si deseas realizar estudios en el extranjero, aquí te mostramos tres becas que se encuentran próximas a abrir sus convocatorias en el mes de abril:

Alemania: Beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico ( DAAD , por sus siglas en alemán) para estudios superiores o proyectos de investigación.

Beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico ( , por sus siglas en alemán) para o proyectos de Chile: Convocatoria de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico.

Convocatoria de la Plataforma de de la Alianza del Pacífico. Hong Kong: Beca para realizar estudios de Maestría en la Universidad Bautista.

Recuerda visitar la página https://www.gob.mx/amexcid para conocer más sobre las convocatorias y la documentación necesaria para aplicar a esta becas, además podrás consultar sobre cuáles becas abrirán a lo largo del año por lo que si deseas visitar un país en especial, presta atención a las fechas de apertura de las convocatorias señaladas en el sitio web.