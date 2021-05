Sur de Sonora decide: el debate

Un solo botón de muestra: Ciudad Obregón es una ciudad plana que tiene problemas a la hora en que llueve. Por esa situación, la salida del agua es complicada y una buena parte de las calles quedan anegadas por horas.

Hace falta, pues, un drenaje pluvial profundo o bien otra tecnología que permita no solamente deshacerse rápidamente del agua de lluvia sino aprovechar ese recurso en una comunidad que tiene potencial agropecuario al que se le puede destinar el líquido.

Pero gobiernos van y gobiernos vienen, tanto estatales como municipales y federales, y nadie ha hecho lo necesario para construir ese drenaje pluvial, quizá porque ven a Obregón como una ciudad "rebelde", que le gusta dar la contra a muchas acciones que los gobernantes en su momento han buscado imponer.

Han prevalecido los intereses políticos y partidistas al de la sociedad y por lo mismo la dinámica económica y social de esta región se ha detenido, en tanto que se han canalizado a Hermosillo muchas inversiones que le aportan mucha solidez a su economía y desarrollo.

Quizá por ello tres candidatos a la gubernatura de Sonora no quisieron estar en el debate de ayer, ya sea porque carecen de una estrategia para el sur de la entidad o bien porque sencillamente, si llegan a ganar, seguirán centralizando en la capital todo su actuar sin tomar en cuenta el potencial de cada zona.

A Rosario Robles Robles, Ernesto Gándara Camou y Ricardo Bours Castelo, es de agradecerse su presencia en este encuentro de ideas que van a permitir a los ciudadanos conocer de qué manera se les piensa gobernar y, con esa información, tomar la mejor decisión el 6 de junio próximo.

En verdad, el sur de Sonora tiene fuerza económica, política y social, pero requiere de ser aprovechada en mayor medida para que el desarrollo no se concentre solamente en unos cuantos, sino que el bienestar llegue a todos los ciudadanos por igual.

Uno de los momentos que llamó la atención en el debate fue cuando Bours Castelo se dirigió a Gándara Camou para reclamarle que en su equipo de campaña milita un personaje que hizo mucho daño a Cajeme en su momento: Roberto Romero López.

El ex secretario de Gobierno en el ejercicio de Guillermo Padrés Elías fue uno de los que más atizó a las llamas de la división entre los sonorenses. Pero Gándara Camou de inmediato lanzó su réplica: Ni está dentro de su equipo ni permitiría que alguien que faltó el respeto a los cajemenses trabaje a su lado, mucho menos por la mala reputación de ese personaje.

Eso sí, lanzó el obús hacia Bours Castelo: "Es importante que te informes bien. Roberto Romero entiendo está en la campaña del señor Durazo. De ninguna manera yo permitiría que ese señor anduviera en mi campaña y si de alguna manera estuvo a 200 metros a la redonda, me avisas y desde luego lo consideramos non grato y no está en la campaña de nosotros, no lo merece por la falta de respeto que le hizo al sur del Estado".

En suma, el debate El sur de Sonora decide, con todo y los que no acudieron, fue un buen ejercicio democrático.

Solamente esperamos que las propuestas planteadas tengan el respaldo necesario para que, de ser ganadores, las pongan en práctica de inmediato, pues de lo contrario solamente resultarían mas de lo mismo.

