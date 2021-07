Los amantes

Mi pobre amigo, ese con el que diariamente me encuentro en el espejo, me contó que estuvo diez días viviendo lejos de aquí, y que durante ese tiempo se sintió morir, pues estuvo alejado de su amada amante. Amante que hasta la fecha sólo ha sido para un amor clandestino, aunque, para algunos, la suya, es una pasión pública.

La separación no fue por mucho tiempo, pero dice que sólo le bastaron unos segundos para extrañar a quien no sabía amaba tanto. Sus manos estaban entumidas por esas noches sin caricias. Y cuenta que su mente se comenzó a enfermar, pues ya no tenía más esas chispas de gracia, esos brillos divinos, que se encuentran cuando ves a la gente y al mundo con la mirada del entendimiento. Su cuerpo comenzó a enfriarse como el de un muerto.