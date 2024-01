Festival Alfonso Ortiz Tirado

La 39 edición del Festival Ortiz Tirado se encuentra prácticamente a punto de llevarse a cabo. Como bien se sabe, es un evento de gran relieve que anualmente se realiza en Álamos durante los días finales del primer mes del año. Por ello, cada vez más, de una u otra manera, las informaciones al respecto empiezan a multiplicarse en estas alturas.

No es para menos. Y es que el FAOT se ha convertido al paso de los años en un punto de reunión prácticamente masivo entre quienes aprecian, gustan o ejercen la cultura en sus muy diversas manifestaciones, y por ello propio para los públicos más diversos. He aquí una de las grandes características (o acaso la más señalada) de este festival. También por lo visto, y en muy buena hora, el evento ha recobrado un tanto el espíritu original que le dio vida, sin detenerse ahora fundamentalmente en los conciertos o eventos musicales que congregaron grandísimas multitudes en las afueras de Álamos, en menoscabo, por ejemplo, de las clásicas noches de gala en el Palacio Municipal.

Por lo demás, siempre fue obvio, como sigue siéndolo, que si en un evento de esta naturaleza se programa a intérpretes de la talla de Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández, prácticamente con entrada libre y a cielo abierto, hará falta espacio físico para dar cabida a los miles y miles de personas que obviamente desearían no perderse la actuación de artistas de ese rango. Pero en el sexenio estatal anterior olvidaron la perspectiva o el sentido común, e inauguraron una desbordada cartelera populista con eventos de ese grosor, sin reparar en los peligros que en un momento determinado pueden causar la concentración de multitudes y su eventual desbordamiento.

Es cierto: un festival cultural y artístico como el FAO no puede ni debe sujetarse a la rigidez o tortura que indebidamente se atribuye de suyo a casi a todas las manifestaciones creativas, artísticamente hablando. Lo ideal en esta clase de menesteres no es desdeñar nada por el solo hecho de desdeñar. A la hora de la hora, es o debe ser propio asumir que el sentido común, junto con la experiencia en lo que es la difusión de la cultura, resultan premisas que en principio deben ser suficientes para nutrir las carteleras de un evento como el FAOT, al tenor de que la filosófica o científica expresión “un poco de todo” no le hace daño a nadie (normal o juiciosamente hablando).

Pero el caso que igualmente debe ponderarse tiene que ver con el hecho de que la ocupación hotelera en Álamos, en el marco de la inminente realización del FAOT, registra actualmente un 75%, con el añadido de que hay también una “alta solicitud” para lograr hospedaje en el igualmente llamado Pueblo Mágico. Tal ocupación pasó en unos cuantos días de 60 a 75%. Además, se han venido registrando hasta 40 llamadas diarias de turistas para hacer reservaciones y obtener información sobre el festival.

Los datos anteriores fueron proporcionados por Alan Apodaca Pacheco, director de Turismo Municipal de Álamos, quien mencionó que, para el inicio de esta semana, que prácticamente concluyó ya, existía una alta posibilidad de que los hoteles se encuentren totalmente, llenos. El funcionario dijo que los visitantes que llegan para el evento son de diferentes municipios y estados de todo el país. Señaló que quieren aprovechar la cartelera musical y cultural que se tendrá en el marco de la presente edición del FAOT. Otro dato que vale consignar, es el que señala que este evento es igualmente promocionado en otros países, con lo que eso significa en materia de turismo extranjero

Tales son descritos a grandes rasgos algunos de los muchos pormenores que es dable comentar en relación con la importancia y proyección de un evento como el FAOT alamense. Es propio también señalar que los rigores del frío invernal de enero, nunca han significado problema para el registro de general de una siempre cuantiosa concurrencia que resuelve apersonarse en el evento. Esta singularidad se explica en función del crédito y buenas famas que ha alcanzado al festival a lo largo de los años.

No debe ser cualquier cosa, como no lo es, que prácticamente esté a punto de cumplir 40 años de existencia. Sin duda, este es un largo camino en favor de la cultura en sus muy distintas manifestaciones. He aquí, entonces, en simpleza o altura de términos, la esencia de lo que ha sido y es el Festival Alfonso Ortiz Tirado de Álamos.

