El yerro de los pronósticos económicos

Ahora que inicia el 2024, son bastantes los analistas que establecen sus indicadores de lo que será la economía mexicana en este año que ya ha comenzado, pero como son propuestas, habrá que ver.

Es muy interesante leer y escuchar siempre, que le va a ir muy bien al país en todos los rubros, porque eso necesariamente se verá reflejado en la economía de las familias mexicanas, porque siempre es agradable y positivo el que se indique que todo va a estar bien, en todos los sectores de la economía, porque ello de alguna manera otorga tranquilidad en la vida de la sociedad.

Y, además de todo, es base de la realización de planes de desarrollo de muchas empresas y negocios de diferentes actividades económicas, porque son datos que indican su comportamiento futuro posible, pero también como son pronósticos, lo que significa estimaciones de lo que podría suceder en las diferentes áreas de la economía, es importante tomarlos como probabilidades.

Porque en los últimos años los indicadores mundiales y de México han dejado de ser acertados los generados por los analistas económicos y financieras internacionales más reconocidas, que mucho de ello se indica en los medios financieros de esa manera, con el propósito de marcar la agenda de las diferentes economías del mundo y que a veces está lejano de la realidad.

Y muchas veces, se aleja de las teorías económicas y financieras, porque existe una combinación del entorno político, que se sitúa por encima de la realidad económica que impide conocer la realidad, lo que ha hecho que se cometan yerros en el manejo de la información económica y específicamente de lo que corresponde a las proyecciones, sobre el comportamiento futuro de la economía mexicana.

Y puede ser entendible, porque el conocimiento de la economía no otorga la característica de pitonisos a los analistas que, con una base real, establecen lo que podría ser el futuro económico del país, pero también es de reconocerse, que además existe el propósito político de que los indicadores no se perfilen bien en alguna economía, por un tipo de propósito diferente al bienestar de la sociedad.

Que también, como hoy en día, se vive en una sociedad más dinámica y con marcadas diferencias en el quehacer económico en las diferentes economías, suena difícil el saber que pasara en el futuro inmediato, pero si es reconocido por lo menos en el comportamiento de la economía mexicana, que pocos analistas han acertado en la realidad que hoy presenta, donde los hechos son diferentes a lo dicho.

Y eso sin verlo con colores políticos, simplemente con la realidad diaria de la vida económica del país, que es cierto que existen algunos faltantes no atendidos como corresponde, que también necesariamente se tienen que reconocer para impulsarlos y hacer avanzar al país, pero hasta hoy lo dicho y pronosticado en los indicadores, no han sido acertados.

Pero en los tiempos actuales, la realidad diaria va a ir marcando el comportamiento de los indicadores económicos del país, como se ha manifestado cuando se compara lo pronosticado con la realidad.

Ojalá y en el futuro inmediato la información del comportamiento de la economía mexicana hacia el futuro este más apegada a la realidad, que todos los mexicanos viven.

Y más hoy que existe mayor demanda sobre la realidad y la veracidad de la información que se emite, en relación con los indicadores económicos.

DEL ESCRITORIO

Es cierto que la economía informal ha sido una actividad económica que ha hecho presencia permanente. En el desarrollo del país y que su aportación al Producto Interno Bruto ha sido en crecimiento hasta y que hasta hoy no le ha encontrado la fórmula para su incorporación a la formalidad y es un gran pendiente para el futuro gobierno....... Probable no esté muy a la vista, pero las instituciones bancarias se están yendo más por la utilización de la tecnología, haciendo que con ello ya no sea muy necesario el contar con muchos empleados, hoy eso se está viendo....... Con el avance de la inteligencia artificial, las profesiones relacionadas con el desarrollo humano tendrán bastante presencia en los tiempos por venir de la sociedad, porque la tecnología seguirá siendo herramienta hacia la alza, en la vida de la sociedad.