Los tres debates presidenciales venideros tendrán carácter obligatorio. ¿Para quién? Que no cunda el pánico. No será forzoso que los ciudadanos deban atender "sin querer queriendo" esos próximos eventos. La obligatoriedad a que se alude concierne sólo a quienes los protagonizarán en próximas tres fechas ya definidas conforme a un calendario.

Es bueno saber todo lo anterior de un solo golpe. De este modo, quienes aspiran a la Presidencia de la República, se verán las caras a lo largo de tres encuentros que se llevarán a cabo el 7 de abril, el 28 de abril y el 19 de mayo. Tales compromisos tendrán lugar en la Ciudad de México, aunque en distintos lugares. El Instituto Nacional Electoral se encargará de la realización de estos eventos.

Si uno de los participantes, resuelve no asistir, lo que habría que ver como muy su gusto, aunque con una tremenda carga de irresponsabilidad, se le podría sancionar a través de una amonestación o bien mediante una multa de 5 mil días de salario mínimo. Las televisoras también figuran en este particular esquema. Y es que igualmente serían sancionadas si no transmiten los debates presidenciales. También vale tomar nota de que, a través de diferentes mecanismos o formatos, la ciudadanía podrá formular preguntas a quienes aspiran a la Presidencia del país.

Por lo visto, se ha tomado muy serio, en primer término, el aspecto que tiene que ver con la participación de la gente. Por ello, al final será deseable que el esquema que normará esa participación popular en los debates, no resulte un clásico domingo siete o una tomadura de pelo, lo que, para el caso, sería exactamente lo mismo. En un segundo tiempo, cabe hacer notar que en el aviso que formuló el INE sobre las modalidades de los debates presidenciales, no se hizo ninguna mención sobre los moderadores o conductores de los eventos.

En la reciente elección por la gubernatura del Estado de México, se generó una polémica sobre el modo en que deben conducirse quienes tienen como tarea marcar o agilizar el ritmo general de eventos como los descritos. Sin embargo, parecería que ésta es y será siempre una discusión ociosa que, como todas las de este rango, no lleva a ningún lado. De alguna u otra manera, en un país como el nuestro casi siempre pasa lo mismo al examinar el papel que cumplen los encargados o encargadas de moderar debates entre aspirantes a cargos de elección popular.

Por lo demás, no puede ignorarse que tales eventos suelen ser ejemplos clásicos o superiores de aburrimiento. En México, como bien se sabe, nunca se debate nada en forma en programas concebidos para cumplir precisamente con ese fin. Lo que se hace es que cada aspirante presidencial produzca una exposición soporífera (dormilona) sobre problemas que se vuelven más problemáticos al escuchar su enumeración. En México, en esos niveles de confrontación teórica, los debates presidenciales no tienen nada de polémicos, porque lo que hacen realmente sus participantes es sólo exponer como letanías aburridos programas de gobierno, a menudo distantes de la realidad o el sentido común.

Por lo mismo, bien se sabe que nunca dejan nada para la confrontación verdadera, la polémica personal y mucho menos para improvisar sobre la marcha, porque todos llegan con alteros de cuartillas o apuntes enfadosos, todo lo cual exponen cuidando no despeinarse y menos mostrar alguna forma de emoción, excepto las propias de la demagogia clásica. Tales han sido y son, en su desgracia formal y rutinaria de siempre, los debates presidenciales en un país como el nuestro.

En este contexto, nada faculta para suponer que los debates presidenciales que vienen, podrán alejarse más o menos de una manera aceptable de los clichés o estereotipos que invariablemente se han estilado sobre la materia. Los debates que recuerda la opinión pública son aquellos que tuvieron destello o fugacidad de valiente improvisación por parte de algún candidato. Pero la norma siempre ha consistido en apegarse a un discurso escrito monótono y enfadoso. Las improvisaciones, cuando las hay, suelen ser, brevísimas y dichas como con miedo, en olvido imperdonable de que la convocatoria fue para un debate, no para una sesión demagógica.

Entonces, en lo dicho: están en puerta los debates presidenciales que corresponden a esta coyuntura. Quizá no valga esperar mucho de esas reuniones, porque las reglas que los fundamentan tienen mucho burocratismo o dizque cuidado para no ofender la urbanidad política. En todos lados los debates políticos de alto nivel electoral hacen notar un gran interés público por el interés que representan para la opinión pública. Ya es hora de que en México suceda algo similar.

armentabalderramagerardo@gmail.com