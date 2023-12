Asombroso caso de joven

No todo puede ser política necesariamente en el cotidiano repaso de los acontecimientos públicos. También en ocasiones se vale fijar atención e interés en hechos que por su misma naturaleza se apartan radicalmente de los que ocurren en la arena pública.

Tal puede ser el caso de un joven de 16 años originario del Campo 13 del municipio de Etchojoa, quien recientemente vivió un episodio casi de película con un particular añadido de miedo o terror. Ocurrió que el sábado de la semana anterior, Miguel Ángel (es su nombre) cayó a un pozo de 35 metros de profundidad. Allí permaneció más de seis horas. El accidente se produjo cuando buscaba a una chiva.

Fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Etchojoa, "débil y desesperado", como sin duda no podía ser otra su valoración orgánica. Tras el salvamento, el comandante de Bomberos de Etchojoa, Reynaldo Amarillas Meza, dijo: "Fue un milagro, gracias a Dios". Efectivamente, lo que se narra fue algo milagroso que se produjo gracias a la conjunción de dos principalísimos factores: la reconocida eficiencia de los bomberos etchojoenses y un inesperado suceso que puso en marcha la tarea del rescate.

Sucedió que, cuando el joven Miguel Ángel estaba a punto de perder el conocimiento en la profundidad del pozo al que había caído por accidente, escuchó ruidos propios de un caballo. No debió pensarlo mucho para ponerse a gritar inmediatamente. El jinete del caballo, que era el propio padre del joven, se acercó con rapidez al pozo al escuchar los gritos. El progenitor del muchacho advirtió con sorpresa de quien se trataba, y sin perder tiempo pidió auxilio rápidamente para sacarlo del pozo, lo que, por fortuna se hizo con el profesional auxilio de los bomberos, policías y otras personas.

Según explicó el comandante Amarillas Meza, el rescate no fue una tarea fácil, en virtud de la pérdida de fuerzas que para entonces había experimentado el joven. La verdad es que se necesitaron 40 minutos de ardua labor para que el esfuerzo tuviera el desenlace que en buena hora alcanzó. El muchacho estaba físicamente agotado.

No podía mover los brazos después del esfuerzo que inicialmente le representó salir del pozo por sí solo. Su oxigenación corporal era baja. No sabía cómo se llamaba. Tampoco el día que era. Tenía una acentuada deshidratación. Su cuerpo mostraba una completa picadura de moscos. Hoy todo eso debe ser ya motivo para la anécdota increíble. Y es que el desenlace pudo ser otro muy distinto. En buena hora no fue así.

Mientras tanto, en lo que hay que asumir como otra historia de evidente contenido humano, los hombres del mar sureño, o algunos de ellos, decidieron suspender la captura del callo de hacha. ¿Por qué? sería la pregunta, como tiene que serlo Y la respuesta puede resultar muy simple...o complicada y entendible: por su temor a los tiburones.

¿Nada más por eso? Ciertamente: nada más por eso, lo que es propio reconocer como una decisión suficiente y muy respetable. No se necesitan otros o mayores motivos para entender la actitud asumida por los pescadores de la Cooperativa Loma Parda de Yavaros. La verdad es que no hay necesidad de buscarle ruido al chicharrón. Las cosas son como son.

En relación con este tema, habría que advertir que los tiburones son reconocidos como algunos de los más temibles carniceros del mar, valga la definición, la que por lo demás suele ser muy común. La actitud de los pescadores de Yavaros se produjo al enterarse de que recientemente una mujer fue atacada por un escualo en un lugar de Jalisco. He aquí, entonces, una poderosa razón para andarse con cuidado.

Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la Cooperativa Loma Parda, dijo que, de 50 agremiados que estaban saliendo al mar a la captura del callo de hacha, solamente lo hicieron seis casi a fines de la semana anterior. De hecho, señaló que están suspendiendo sus labores durante un tiempo para probablemente reanudarlas el año entrante.

La verdad, dijo, es que hay mucho temor entre sus compañeros pescadores. Porque cada vez son más los ataques de tiburones. "Está muy peligrosa la cosa y se entiende que dejen de momento las capturas", señaló. Y hacen bien, podría uno agregar. Porque no se trata de que los pescadores queden expuestos a sufrir ataques en el mar que les puedan costar la vida.

En Yavaros, como queda dicho, han vuelto a tomar providencias para que los pescadores queden lejos del acoso eventual de los tiburones. En el sur del Estado hay ingratas experiencias al respecto. Debe hacerse todo lo posible para evitar que se repitan.

