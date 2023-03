La quisieron sacar de la playa por traer una tanga chiquitia

La quejosa es Savannah Sims, quien a través de su cuenta de TikTok, la cual está en calidad de privada, explicó que estaba tomando el sol en un balneario de Hawái, cuando una fémina se le aproximó y la increpó; además, le exigió que se fuera del lugar debido a que su ropa era demasiado reveladora.

Savannah narró que logró escuchar que la mujer se estaba quejando de su bikini con su novio, además de que le comentó que no soportaba verle.

"Esta mamá comienza a decirle a su novio, ´no, no puedo con eso´, y ´eso no está bien para mí´. Luego miré hacia arriba y ella me estaba mirando, así que le pregunté si había algún problema", expuso.

Posteriormente, la enfrentó y la señora le dijo que no deseaba ver ni su trasero, como tampoco sus partes íntimas.

Sims, tranquilamente, intentó explicarle que sólo estaba acostada sobre la espalda, así que no podría ver nada, pero la quejosa insistió en que la prenda era demasiado "mostrón" (revelador), y que lo mejor era que se marchara de la playa.

Ya molesta, Savannah llamó hipócrita a la mujer, pues esta vestía un bikini mucho más pequeño que el que ella vestía.

Finalmente, en el video, la joven exhibió su traje de baño, y aseguró que en realidad no estaba mostrando de más, mucho menos sus partes íntimas.