  24° C
  Ciudad Obregón
  Miércoles, 11 De Febrero Del 2026
Internacional / Mundo

Jornada Mundial del Enfermo: por qué se celebra el 11 de febrero y cómo puedes ayudar

La fecha invita a brindar apoyo y esperanza a quienes enfrentan enfermedad, con gestos solidarios dentro y fuera de casa

Feb. 11, 2026
En la Jornada Mundial del Enfermo dedica tiempo, escucha, acompaña y ofrece palabras de aliento a quien enfrenta un proceso de salud complicado. FOTO: Freepik.
En la Jornada Mundial del Enfermo dedica tiempo, escucha, acompaña y ofrece palabras de aliento a quien enfrenta un proceso de salud complicado. FOTO: Freepik.

Cada 11 de febrero se conmemora la Jornada Mundial del Enfermo, una iniciativa instaurada en 1992 por el Papa Juan Pablo II. La fecha no es casual: coincide con la festividad de la Virgen de Lourdes, advocación mariana asociada históricamente con testimonios de sanación y consuelo para quienes atraviesan enfermedades graves.

La elección de este día tiene un profundo significado espiritual. En 1858, en la gruta de Massabielle, en Lourdes, Francia, la joven Bernadette Soubirous afirmó haber presenciado varias apariciones de la Virgen María. Desde entonces, el lugar se convirtió en destino de peregrinación para miles de personas que buscan alivio físico y fortaleza interior, especialmente a través del agua del manantial que brotó en ese sitio.

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A LOS ENFERMOS?

Más allá de los relatos de curaciones, la Jornada Mundial del Enfermo pone el acento en la cercanía y la solidaridad. La intención es recordar que quienes padecen una enfermedad no solo necesitan tratamiento médico, sino también compañía, empatía y apoyo espiritual. Se trata de una invitación abierta a mirar al enfermo con dignidad y compasión.

Durante esta fecha, muchas comunidades organizan momentos de oración, visitas a hospitales y campañas de recolección de medicamentos o donativos. Sin embargo, el gesto más valioso puede ser el más sencillo: dedicar tiempo, escuchar, acompañar y ofrecer palabras de aliento a quien enfrenta un proceso de salud complicado.

La celebración también se vive en redes sociales, donde fieles comparten mensajes y acciones solidarias utilizando el hashtag #JornadaMundialdelEnfermo, buscando generar conciencia y multiplicar los actos de ayuda. En esencia, este día recuerda que la fe y la caridad pueden convertirse en una medicina para el alma.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


