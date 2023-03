Increíble: Extraen "gemelo parásito" del cerebro de una niña

La investigación, publicada en la revista Neurology en diciembre de 2022, destaca que la anomalía es conocida como "fetus in feto" (feto en feto), o "gemelo parásito", que es el feto del hermano "gemelo malformado"; donde revelan que ambos embriones compartían la misma placenta en el útero de la madre, pero crecieron en sacos amnióticos separados.

Los investigadores revelaron que el gemelo parásito se albergó dentro del cerebro de su hermana gemela durante el proceso de desarrollo llamado plegamiento de la placa negral, indispensable para la formación de su estructura cerebral y de su médula espinal.

Los científicos aseguraron que es un caso extraordinario, pues solo hay 200 casos de "fetus in feto" documentados, donde solo 28 de estos ocurrieron dentro del cráneo, y en su mayoría. el "gemelo parásito" se aloja dentro del abdomen del otro feto como una masa que recubre los tejidos de la pared abdominal, y sucede en uno de cada 500 mil nacimientos aproximadamente.

En este caso, el descubrimiento se hizo cuando la niña comenzó a tener señales de retraso en su habilidad motriz, así como acumulación de líquido y aumento en su circunferencia craneal.

Al realizarle la operación a la pequeña, pudieron descubrir que el feto del "gemelo parásito" tenía claros signos de desarrollo, como columna vertebral, dedos en las extremidades superiores, dos huesos de la pierna, y se descubrió que sufría espalda bífida.

Mediante exámenes de ADN se pudo comprobar que se trataba del hermanito gemelo de la menor, que siguió creciendo alimentándose del suministro de sangre de su hermana.

This was surgically removed from brain of a one year old. Source: @GreenJournalpic.twitter.com/LEYzeoaWsg