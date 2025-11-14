  • 24° C
Internacional / Mundo

Explosión en planta química de Argentina provoca incendio y deja al menos 20 heridos

La onda expansiva fue tan potente que provocó la ruptura de vidrios en múltiples inmuebles en un radio de hasta cuatro kilómetros

Nov. 14, 2025
El incendio afectó varias plantas del polo industrial en la provincia de Ezeiza.
Este viernes una planta química del parque industrial Carlos Spegazzini explotó y sacudió a la provincia de Ezeiza Argentina ocasionando alrededor de 20 personas lesionadas y generando incendios en edificios contiguos donde se almacenaban productos agroquímicos.

La emergencia fue atendida por equipos de protección civil que trabajaban en la zona del siniestro mientras continúan las labores para controlar el fuego y evaluar daños, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado que haya víctimas mortales.

La onda expansiva fue tan potente que provocó la ruptura de vidrios en múltiples inmuebles en un radio de hasta cuatro kilómetros. Minutos después, un extenso incendio cubrió buena parte del complejo industrial, elevando una densa columna de humo visible desde varias zonas cercanas.

El director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, informó que la planta afectada está ubicada dentro de un polo industrial que también alberga una fábrica de pinturas y otros centros de

producción.

CAUSAS DESCONOCIDAS AÚN DESCONOCIDAS

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, señaló a medios locales que las causas de la explosión continúan bajo investigación.

Indicó que el incendio afectó varias plantas del polo industrial, incluidas una fábrica química con depósitos de productos vinculados al agro y la fertilización, así como otra dedicada a plásticos.

Las autoridades municipales confirmaron que se registraron "importantes explosiones" y que el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner activó su plan de contingencia para atender posibles emergencias en coordinación con otros centros de salud de la región.

César Leyva
