EE.UU. cierra aeropuerto de El Paso tras detectar dron de presunto cartel mexicano

El espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, fue cerrado de manera sorpresiva la noche del martes tras la detección de un dron que, según autoridades estadounidenses, pertenecería a un cartel mexicano y habría violado el espacio aéreo de ese país.

Horas después, la Administración Federal de Aviación (FAA) revirtió la medida al asegurar que la amenaza fue “neutralizada” y que no existía riesgo para la aviación comercial.

CIERRE DE FRONTERA EN TEXAS POR SUPUESTO DRON

De acuerdo con un funcionario del gobierno de Estados Unidos citado por la BBC, el cierre se debió a que “un dron de un cartel mexicano violó el espacio aéreo estadounidense”. La incursión provocó un despliegue de actividad militar para inutilizar el aparato.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en la red social X que la FAA y el Departamento de Defensa “actuaron rápidamente para abordar una incursión de drones de cárteles. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”. Sin embargo, no se precisó cuántos drones participaron ni el método utilizado para desactivarlos.

CIERRE SIN PRECEDENTES Y MOLESTIA LOCAL

Inicialmente, la FAA había anunciado una restricción temporal de vuelo por “razones especiales de seguridad” que se extendería por 10 días, suspendiendo todas las operaciones comerciales, de carga y aviación general hacia y desde El Paso. La medida abarcaba un radio de 16 kilómetros, incluyendo partes del sur de Nuevo México, aunque no contemplaba el espacio aéreo mexicano.

Aerolíneas como Southwest, United, American y Delta reportaron cancelaciones y demoras. Southwest confirmó que pausó todas sus operaciones bajo instrucción de la FAA.

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, criticó la falta de aviso previo. “Nos despertamos a medianoche con mensajes informándonos que nuestro espacio aéreo había sido cerrado. Nuestra comunidad estaba asustada”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que vuelos médicos y uno que transportaba equipo quirúrgico fueron desviados.

En la misma línea, la legisladora demócrata Veronica Escobar afirmó que ni su oficina ni autoridades locales fueron notificadas con antelación. “La decisión de cerrar el Aeropuerto de El Paso durante 10 días no tiene precedentes y ha generado una preocupación significativa dentro de la comunidad”, expresó, al subrayar que no había evidencia de una amenaza inmediata.

¿YA ABIERON LA FRONTERA DE EL PASO TEXAS?

En un inicio, la medida contemplaba suspender todas las operaciones aéreas hasta finales del 20 de febrero; sin embargo, hace unos minutos la agencia confirmó que el espacio fue reabierto. El Paso es una de las ciudades fronterizas más transitadas entre Estados Unidos y México.

La FAA informó a través de sus redes oficiales: “Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No hay ninguna amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”.

MÉXICO INVESTIGARÁ LO OCURRIDO

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles que su gobierno indagará los hechos. “Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron”, dijo durante su conferencia matutina, y añadió que no se tiene información confirmada sobre el uso de drones en la frontera por parte de grupos criminales.

Aunque Ciudad Juárez ha sido históricamente disputada por organizaciones del narcotráfico para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, especialistas señalan que no es común que estos grupos realicen incursiones tan visibles en territorio estadounidense.

Tras aproximadamente ocho horas de restricciones, la FAA levantó el cierre y confirmó que todos los vuelos comerciales se reanudarían con normalidad al determinar, junto con el Departamento de Defensa, que no existía amenaza para el tráfico aéreo.