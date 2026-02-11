  • 24° C
Internacional / Mundo

Día de la Mujer en la Ciencia 2026: 5 científicas mexicanas que están cambiando el mundo

Una conmemoración a las investigadoras reconocidas por su aportación al conocimiento, la innovación y el progreso social nacional e internacional

Feb. 11, 2026
Científicas mexicanas son reconocidas por su impacto en la investigación
Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que reconoce el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo científico, tecnológico y académico a nivel global. En México, cientos de investigadoras están transformando realidades desde los laboratorios, universidades, centros de investigación y proyectos sociales, demostrando que la ciencia también se construye con perspectiva de género, compromiso social e innovación.

Estas son cinco mujeres que destacan por su aportación al conocimiento y su influencia en el desarrollo científico del país y del mundo.

SILVIA TORRES CASTILLEJA

Astrofísica pionera en el estudio de las nebulosas planetarias, ha sido una figura clave en el desarrollo de la astronomía en México. Fue la primera mujer en dirigir el Instituto de Astronomía de la UNAM y su trabajo ha contribuido al entendimiento de la evolución estelar y la composición química del universo.

JULIETA FIERRO GOSSMAN

Reconocida divulgadora científica, astrónoma y académica, ha dedicado su carrera a acercar la ciencia a la sociedad.

SUSANA LÓPEZ CHARRETÓN

Viróloga de reconocimiento internacional, especializada en el estudio del rotavirus, virus responsable de enfermedades gastrointestinales graves en la infancia. Su investigación ha contribuido al desarrollo de tratamientos y estrategias de prevención que han salvado miles de vidas.

ANA MARÍA CETTO

Física, investigadora y promotora de la ciencia abierta, ha trabajado por el acceso equitativo al conocimiento científico en países en desarrollo. Ha tenido un papel clave en organismos internacionales como la Unesco.

ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ

Bióloga y académica, ha sido una figura central en el fortalecimiento de la educación científica en México. Su trabajo se ha enfocado en la reforma educativa, la divulgación del conocimiento y la construcción de políticas públicas.

Fernanda Rodríguez
