Video|Biatleta noruego gana bronce olímpico y confiesa en vivo que fue infiel: “Cometí el mayor error de mi vida”

En una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales, el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid pasó de la gloria deportiva a la exposición personal en cuestión de minutos. Tras conquistar la medalla de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el atleta de 28 años rompió en llanto frente a las cámaras y confesó en televisión nacional que le fue infiel a su novia.

Durante una entrevista con la cadena NRK, Laegreid fue invitado a compartir sus emociones por su primera medalla olímpica individual. Sin embargo, el deportista sorprendió al público al revelar que había cometido “el mayor error” de su vida.

“Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel”, declaró entre lágrimas.

El noruego explicó que una semana antes ya había confesado la infidelidad a su pareja y describió los días recientes como “las peores semanas” de su vida. “Tenía una medalla de oro en la vida y muchos me ven ahora de una manera diferente”, expresó, asegurando que el deporte había quedado en segundo plano ante la situación personal que enfrentaba.

No obstante, horas más tarde, Laegreid se mostró arrepentido también por haber hecho pública la confesión en un momento que debía ser de celebración para el equipo noruego. Según declaraciones retomadas por Associated Press, el biatleta lamentó haber expuesto a su exnovia y desviado la atención del triunfo de su compatriota Johan-Olav Botn, quien ganó la medalla de oro.

“Mis disculpas a Johan-Olav, quien merecía toda la atención tras ganar el oro”, dijo. También ofreció disculpas a su expareja, señalando que no podía deshacer lo ocurrido y que ahora buscará concentrarse en la competencia.

La exnovia del atleta declaró de manera anónima al diario VG que la situación es “difícil de perdonar” y que no eligió estar bajo el foco mediático. “Es doloroso tener que soportarlo”, afirmó.

En lo deportivo, Laegreid fue superado por Johan-Olav Botn (oro) y el francés Éric Perrot (plata). El biatleta suma así su segunda medalla olímpica, luego del oro en relevos conseguido en Pekín 2022, aunque esta vez su logro quedó marcado por una confesión que dio la vuelta al mundo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

