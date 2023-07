Profeco revela qué marcas de jabón de ropa no utilizar ¡Cuida tus prendas!

Los jabones de lavandería son productos que utilizamos día con día para que nuestra ropa permanezca limpia y huela muy rico. Un artículo que si bien no se come, es de primera necesidad por cuestión de salud.

En un análisis realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), analizó 26 marcas de jabón, de los cuales tres resultaron no son recomendables para su uso.

En el estudio publicado en La Revista del Consumidor de Profeco del mes de julio de 2023, se analizaron diversos aspectos que deben de cumplir los jabones de lavandería para cumplir su cometido, los cuales te presentamos a continuación.

· Contenido neto. Se verificó que cumpliera con lo declarado en el empaque, considerado en la norma NOM-002-SCFI-2011.

· Información al consumidor. Se revisó que la etiqueta incluyera: contenido neto, nombre o denominación genérica del producto.

· Contenido de humedad. Se determinó que el contenido de agua se pudiera obtener solo la cantidad de jabón.

· Porcentaje de ácidos grasos como agentes limpiadores. Determinar contenido de ácidos grasos.

· Costo

Aunque no fue un parámetro de evaluación, es importante aclarar que el costo analizado fue por pieza y por cada 100 gramos.

A continuación, te compartimos los jabones no recomendables por la Profeco:

· Jabón Viva.

De acuerdo al estudio, este producto presenta un 78 por ciento de efectividad y no remueve manchas de forma sencilla.

· 1-2-3

Si bien es uno de los jabones más populares por su costo, también cuenta con un 78 por ciento de eficacia en cuanto al lavado

· Soriana.

Este jabón cuenta con 77 por ciento de efectividad y contiene detergente

Como has visto, estas tres de las 26 marcas del mercado analizadas no pasaron la prueba al comprobarse de acuerdo al estudio realizado, que con las indicaciones dadas, no brindan los resultados que mencionan en sus empaques, lo que no implica que en futuros estudios puedan solventar las deficiencias para poder cumplir con lo anunciado.