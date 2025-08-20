  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 20 de agosto: Peso mexicano suma otra jornada de pérdidas

La presión sobre el dólar se debe al fortalecimiento del billete verde en los mercados internacionales, lo que ha frenado la estabilidad del peso

Ago. 20, 2025
Foto: Freepik
Foto: Freepik

El peso mexicano registró este miércoles 20 de agosto una nueva depreciación frente al dólar estadounidense, al cerrar la jornada con pérdidas de 0.17% respecto al día previo. Para la jornada del día de hoy, la moneda estadounidense se mantiene en 18.78 pesos, de acuerdo con el mercado interbancario.

La presión sobre la divisa nacional se debe al fortalecimiento del billete verde en los mercados internacionales, lo que ha frenado la estabilidad que el peso había mantenido en semanas anteriores.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre del dólar del martes 19 de agosto se ubicó en 18.8176 pesos por unidad, de acuerdo con el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al término de las operaciones, el tipo de cambio se colocó en 18.82 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó en 18.7982 pesos por dólar. Este indicador, que sirve como referencia para obligaciones de pago en moneda extranjera, se calcula con base en las cotizaciones al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil anterior.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio para solventar obligaciones en dólares estadounidenses quedó establecido en 18.7840 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO DE BANCOS HOY 20 DE AGOSTO

Las principales instituciones financieras del país reportaron las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla este 20 de agosto:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.75 | Venta: 19.34 pesos
  • Banorte: Compra: 17.60 | Venta: 19.20 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.91 | Venta: 19.05 pesos
  • Citibanamex: Compra: 18.22 | Venta: 19.26 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante la jornada, por lo que las cotizaciones pueden variar al momento de realizar operaciones en ventanilla.

Jhoanna Ontiveros Peraza
