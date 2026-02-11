  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 11 de febrero: Así cotiza el tipo de cambio

En la jornada del día de hoy se registró una ligera depreciación frente al dólar marcado por movimientos moderados en el mercado cambiario

Feb. 11, 2026
El precio del dólar hoy miércoles 11 de febrero de 2026 en México se ubica en 17.18 pesos por billete verde en promedio, luego de una jornada contrastante para el peso mexicano que mostró una ligera depreciación frente a la moneda estadounidense al cierre de las operaciones bancarias.

Durante la sesión previa, la divisa nacional registró una caída de 0.10%, llegando incluso a debilitarse hasta las 17.27 unidades por dólar en el transcurso del día. Sin embargo, hacia el final de las transacciones el tipo de cambio logró moderar su avance y estabilizarse en niveles cercanos a los 17.18 pesos por dólar.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial del martes 10 de febrero de 2026 fue de 17.1804 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico en días hábiles, es de 17.2315 pesos por dólar para este miércoles 11 de febrero de 2026.

En tanto, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.1907 pesos por cada divisa verde, según informó el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX es calculado por Banxico con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 11 DE FEBRERO

Este es el precio de compra y venta del dólar en algunas de las principales instituciones bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 16.40 pesos | Venta: 17.80 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.00 pesos | Venta: 17.84 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.32 pesos | Venta: 17.45 pesos
  • Banorte: Compra: 16.05 pesos | Venta: 17.55 pesos
  • Banamex: Compra: 16.69 pesos | Venta: 17.65 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 pesos | Venta: 18.20 pesos

Es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar varía constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede cambiar al momento de acudir a ventanilla.

