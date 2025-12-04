Precio del dólar hoy jueves 4 de diciembre: Peso mexicano avanza ligerament

Este jueves 4 de diciembre de 2025, el precio del dólar en México registra un promedio de 18.30 pesos por unidad, manteniendo una ligera estabilidad tras los movimientos observados a mitad de semana.

El comportamiento del tipo de cambio se da en un contexto marcado por anuncios económicos relevantes, como el incremento al salario mínimo, el avance de la iniciativa para reducir la jornada laboral y la creación del Consejo de Promoción de la Inversión.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial del miércoles 3 de diciembre de 2025 cerró en 18.2838 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias. No obstante, debido a la variación continua del mercado cambiario durante el día, el cierre operativo se ubicó ligeramente arriba, en 18.29 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX determinado por Banxico para este jueves, que se establece en:

18.2642 pesos por dólar (FIX)

(FIX) 18.2910 pesos por dólar para el pago de obligaciones en moneda extranjera

El FIX se calcula a partir del promedio de cotizaciones del mercado interbancario al mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 4 DE DICIEMBRE

El tipo de cambio en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme : Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 18.74 pesos

Compra: 17.55 | Venta: 18.74 pesos Banorte : Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.60 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.43 | Venta: 18.57 pesos

Compra: 17.43 | Venta: 18.57 pesos Citibanamex : Compra: 17.68 | Venta: 18.77 pesos

: Compra: 17.68 | Venta: 18.77 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que los valores pueden variar al momento de realizar una operación en ventanilla o en servicios digitales. Se recomienda verificar directamente con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.