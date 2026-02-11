Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX conquista las redes sociales, aunque logra ser el más visto en TV

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Super Bowl LX no solo enfrentó a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots en el emparrillado; también colocó a Bad Bunny en el centro de la conversación global. El artista puertorriqueño hizo historia al convertirse en la figura del espectáculo de medio tiempo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y desató una auténtica avalancha de reacciones en redes sociales.

Sin embargo, aunque su presentación rompió récords digitales, en televisión no logró colocarse como la más vista de todos los tiempos.

SHOW DE BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL LX CONQUISTA LAS REDES SOCIALES

Este martes, la NFL informó a través de un comunicado que el show del “Conejo Malo” alcanzó 4 mil millones de reproducciones en sus primeras 24 horas en redes sociales, una cifra que representa un incremento del 137 por ciento respecto a la presentación del año pasado encabezada por Kendrick Lamar. Se trata de una marca sin precedentes en el entorno digital del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

No obstante, la liga detalló que el 55 por ciento de esas reproducciones provinieron de mercados internacionales, lo que confirma el enorme impacto global del artista latino. Además, Apple Music, productora del espectáculo, reportó que las reproducciones de Bad Bunny en su plataforma se multiplicaron por siete tras el show. Temas como “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE” y “Tití Me Preguntó” lideraron las listas, mientras que el playlist oficial del espectáculo se convirtió en el más reproducido.

SUPER BOWL LX, EL SEGUNDO MÁS VISTO EN LA HISTORIA

En cuanto a la audiencia televisiva, el partido alcanzó cifras históricas. El duelo entre Seahawks y Patriots registró un pico de 137.8 millones de espectadores durante el segundo cuarto, el más alto en la historia de la televisión estadounidense.

En promedio, el Super Bowl LX reunió a 124.9 millones de espectadores a través de NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, de acuerdo con Nielsen Big Data.

Con ello, se ubicó como el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del Super Bowl LIX (Chiefs vs. Eagles en 2025), que promedió 127.7 millones.

La transmisión en español por Telemundo también rompió récord: promedió 3.3 millones de espectadores, convirtiéndose en el Super Bowl más visto en español en Estados Unidos. Durante el espectáculo de Bad Bunny, la señal alcanzó un pico de 4.8 millones de televidentes.

¿EN QUÉ LUGAR QUEDÓ EL SHOW DE BAD BUNNY?

La audiencia del espectáculo de medio tiempo fue de 128.2 millones de espectadores en Estados Unidos. Con esa cifra, la presentación de Bad Bunny se posiciona como la cuarta más vista en la historia del Super Bowl.

El ranking histórico queda encabezado por:

Kendrick Lamar (2025) con 133.5 millones

(2025) con 133.5 millones Michael Jackson (1993) con 133.4 millones

(1993) con 133.4 millones Usher (2024) con 129.3 millones

Aunque no alcanzó el primer lugar en televisión, Bad Bunny sí dominó el terreno digital. Según reportó CNN en Español, los tres videos más vistos en la historia de las cuentas oficiales de la NFL en redes sociales corresponden a fragmentos de su presentación.

La publicación de Instagram titulada “Lo único más poderoso que el odio es el amor” acumuló 179 millones de visualizaciones, con 54 por ciento del tráfico generado fuera de Estados Unidos. Además, hasta la mañana del 11 de febrero de 2026, el video completo del show en el canal oficial de la NFL en YouTube sumaba 67.8 millones de reproducciones.

Así, aunque el artista boricua no logró coronarse como el espectáculo de medio tiempo más visto en televisión, sí se convirtió en el rey absoluto de las redes sociales, confirmando su alcance global y el peso creciente del consumo digital frente a la pantalla tradicional.